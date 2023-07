Aharon Barak : Israels Justiz-Revolutionär

Wenn Aharon Barak sich zutiefst entspannt, also wenn er über Recht und Gesetz redet, dann fläzt er sich in seinem riesigen Wohnzimmersessel. Er durchschreitet in Gedanken den Kosmos von Staatsrecht und Verfassungsgerichtsbarkeit – kometenhaft und doch stets bemüht, dass seine Gesprächspartner Schritt halten.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Auch seine eigene Rolle bei der Entstehung der gegenwärtigen Krise in Israel und die Pläne der Regierung erklärt er ausführlich. Irgendwann sagt er: „Das ist eine groß angelegte Revolution. Und ich werde für alles verantwortlich gemacht. Ich bin der Staatsfeind Nummer eins.“

Barak, der langjährige Präsident des israelischen Obersten Gerichts, hat sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Nur selten hat er sich geäußert, seitdem Benjamin Netanjahus Regierung Anfang Januar ihre Pläne für die Justiz­reform verkündete. Dennoch ist der Name des 86 Jahre alten Pensionärs in der Debatte präsent.

Gelegentlich sieht man sogar sein Konterfei mit der markanten Haartolle in stilisierter Form auf Plakaten. Baraks Name ist verbunden mit der „konstitutionellen Revolution“ der 1990er-Jahre. Viele verehren ihn als exzellenten Juristen, der das Gericht zum Wächter über die Gewaltenteilung gemacht habe. Für andere ist Barak eine Projektionsfläche: für die angebliche Diktatur einer aschkenasischen Richterkaste, aus deren Griff das Land sich befreien müsse.

Er floh vor den Nazis

Regelmäßig wird Barak von Mitgliedern der Regierungskoalition attackiert. So forderte der Minister David Amsalem im April, Barak solle vor Gericht gestellt werden, da er zu einem „Putsch“ gegen die gegenwärtige Regierung aufgerufen habe.

Und Oved Hugi, ein Berater von Energieminister Israel Katz und Mitglied des Zentralkomitees von Netanjahus Likud-Partei, fragte auf Facebook, warum Hitler „sechs Millionen umgebracht hat und nicht nur Aharon Barak“. Aufgrund dieser und weiterer antisemitischer Äußerungen wurde Hugi als Berater entlassen. Der Vorsitzende des Knesset-Justizausschusses, Simcha Rothman, ließ ihn kurz darauf demonstrativ an einer Ausschusssitzung teilnehmen.

Seit Monaten spaltet der Konflikt über die Justizreform die israelische Gesellschaft. Worum geht es dabei? Unser Korrespondent gibt hier einen Überblick.

Barak sagt, er habe für solche Anwürfe nur Mitleid übrig. Unberührt lassen dürfte es ihn nicht, denn Barak ist ein Holocaust-Überlebender. Ausführlich, aber nüch­tern erzählt er diesen Teil seiner Lebensgeschichte, der im litauischen Kaunas spielt: Wie seine Eltern und er nach dem Einmarsch deutscher Truppen im Juni 1941 wie Zehntausende andere Juden in ein Ghetto gebracht wurden. Wie die Bewohner nach und nach erschossen und in Massengräbern verscharrt wurden. Wie sie hungerten und litten. Im Ghetto zu leben sei gewesen, „wie eine Todesstrafe erhalten zu haben und auf den Tag der Vollstreckung zu warten“.

Zugleich, sagt er, habe er sein Leben dort als ein fröhliches in Erinnerung, „ich war ja erst fünf“. Er hebt auch hervor, dass im Ghetto viel Kameradschaft geherrscht habe. So gab es trotz Verbots ein Krankenhaus und eine Religionsschule.

Als die Waffen-SS Anfang 1944 Kinder zum Transport in Vernichtungslager zusammentrieb, entging Barak dem durch Glück. Seinen Eltern gelang es danach, ihn in einem Kleidersack herauszuschmuggeln, zusammen mit seiner Mutter. Zwei Bauern versteckten die beiden monatelang, bis die Rote Armee kam.

Auch Baraks Vater überlebte den Holocaust. Da er ein aktiver Zionist war, organisierte die Haganah, die Miliz der zio­nistischen Bewegung in Palästina, der Fa­milie falsche griechische Pässe und schmuggelte sie durch halb Europa. Im Mai 1947 kamen sie in Palästina an. Barak sagt, er erinnere sich gut an den Blick auf Haifa vom Meer im Morgenlicht.