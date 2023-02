Aktualisiert am

Algeriens Ministerpräsident Aymen Benabderrahmane bei der Sitzung der Afrikanischen Union am Samstag in Addis Abeba. Bild: AFP

Bei der Jahrestagung der Afrikanischen Union (AU) ist es zu einem Eklat über Israel gekommen. Während der Eröffnungssitzung in der äthiopischen Hauptstadt Addis Abeba am Samstag wurde die israelische Delegation des Saales verwiesen. Eine Videoaufnahme zeigt, wie Offizielle und Sicherheitskräfte mit Sharon Bar-Li, der stellvertretenden Afrika-Direktorin im Außenministerium, diskutieren und sie schließlich aus dem Raum bringen. Die Sprecherin der AU-Präsidentschaft nannte später als Grund, dass Bar-Li keine Akkreditierung gehabt habe; diese sei auf Israels Botschafter in Äthiopien ausgestellt gewesen.

Israel sieht in dem Vorfall den Versuch, den seit Jahren angestrebten Beobachterstatus Israels bei der AU zu verhindern. Der Sprecher des Außenministeriums, Lior Hayat, teilte mit, Bar-Li habe den Status einer akkreditierten Beobachterin bei der Staatenorganisation gehabt und die nötige Zugangsberechtigung besessen. Weiter äußerte er: „Es ist traurig zu sehen, dass die Afrikanische Union von einer kleinen Zahl extremistischer Länder wie Algerien und Südafrika als Geisel genommen worden ist, die von Hass getrieben sind und von Iran kontrolliert werden.“ Ha­yat rief die afrikanischen Länder dazu auf, gegen den Vorfall Stellung zu beziehen. Später teilte das Außenministerium mit, dass der Gesandte Südafrikas in den nächsten Tagen einbestellt würde.

Ein Sprecher von Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa sagte der Nachrichtenagentur AFP, Israel müsse die Behauptung belegen, dass Südafrika und Algerien hinter dem Saalverweis stünden. Ramaphosas Partei, der African National Congress (ANC), begrüßte den Schritt indessen. In einer Erklärung vom Sonntag heißt es, dadurch sei der Versuch vereitelt worden, die Diskussion eines Berichts zu unterminieren, in dem es um Israels Beobachterstatus gehe. Im vergangenen Jahr hatte die AU die Abstimmung über einen entsprechenden Antrag vertagt, um einen offenen Konflikt unter den 55 Mitgliedern zu vermeiden. Stattdessen wurde ein Komitee eingesetzt. Zu den Gegnern der Aufnahme Israels gehören insbesondere Algerien und Südafrika. Beide Länder stehen aus historischen und ideologischen Gründen der palästinensischen Nationalbewegung nahe.