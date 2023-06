Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa war mit einer klaren Botschaft nach Sankt Petersburg gekommen: „Dieser Krieg muss enden.“ Der Südafrikaner und Vertreter sechs weiterer afrikanischer Staaten – Ägypten, Senegal, Uganda, Sambia, die Republik Kongo und die Komoren – stellten nach ihrem Besuch in Kiew am Vortag, wo sie Präsident Wolodymyr Selenskyj ihre Botschaft überbracht hatten, am Samstag dem russischen Präsidenten Wladimir Putin ihre Friedensinitiative vor. Sie sieht unter anderem den raschen Verhandlungsbeginn und eine „Deeskalation von beiden Seiten“ vor, fordert einen Fortbestand des sogenannten Getreidedeals zur Ausfuhr ukrainischen Getreides über das Schwarze Meer sowie die Rückkehr aller ukrainischer Kinder, die Russland aus den besetzten Gebieten fortgeschafft hat.

Mit den Deportationen ukrainischer Kinder hat der Internationale Strafgerichtshof im März den Erlass eines Haftbefehls gegen Putin begründet. Ramaphosas Regierung steht vor der Frage, wie eine Festnahme Putins umgangen werden kann, sollte dieser trotz des Haftbefehls zum BRICS-Gipfel im August nach Südafrika reisen. Seine Reisepläne enthüllte Putin nicht, bekräftigte in seiner Antwort auf Ramaphosa lediglich die russische Position, man habe „die Kinder aus dem Konfliktgebiet herausgebracht, ihr Leben und ihre Gesundheit gerettet“. Russland habe „ganze Kinderheime“ fortgebracht, „absolut legal, weil sie Leiter dieser Heime ihre gesetzlichen Vertreter waren“. Wenn die Verwandten der Kinder dies einforderten, habe Russland nichts gegen eine Wiedervereinigung der betroffenen Familien: „Kinder sind eine heilige Angelegenheit.“

Putin fand freundliche Worten für die Gäste und hob hervor, die Entwicklung der Beziehungen zu afrikanischen Ländern habe für Russland Priorität. Er wies auf den zweiten „Russland-Afrika-Gipfel“ hin, der im kommenden Monat ebenfalls in Sankt Petersburg stattfinden soll. Auch schimpfte Putin auf „die neokolonialen europäischen, eigentlich amerikanischen Mächtigen“.

Negative Folgen für Afrika

An dieser Stelle ging es ihm um das Istanbuler Abkommen zur Ausfuhr von Getreide aus dem Juli 2022. Dessen Ende stellt Putin derzeit neuerlich in Aussicht, aus Ärger darüber, dass westliche Staaten Russland nicht dabei hülfen, die Ausfuhr seines eigenen Getreides abzuwickeln. So bleibt die staatliche Landwirtschaftsbank von der der Organisation SWIFT für den internationalen Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Entsprechend hatte sich Putin schon im Herbst und wieder im Frühjahr geäußert, den „Deal“ aber letztlich doch verlängert, wohl auch aus Sorge um sein Bild in afrikanischen Ländern. Ramaphosa begründete die Initiative auch in Sankt Petersburg unter anderem damit, dass der Ukrainekrieg negative Folgen für Afrika habe.

Putin gab Kiew die alleinige Schuld am Krieg und sagte, Russland habe nie Verhandlungen ausgeschlossen, anders als die Ukraine. Er hob ein Papier empor, nach seinen Worten den Entwurf eines „Vertrags über die ständige Neutralität und Sicherheitsgarantien der Ukraine“ aus „18 Artikeln“, und behauptete, Russland habe mit Blick auf diese angebliche Vereinbarung „wie versprochen“ seine Truppen von Kiew zurückgezogen. Doch ist auf den Bildern aus Petersburg zu erkennen, dass das Papier auf den 13. April vorigen Jahres datiert ist; der russische Rückzug war rund zwei Wochen zuvor erfolgt. Damals waren die Massentötungen von Zivilisten von Butscha nahe Kiew unter russischer Besatzung schon bekannt geworden, die alle Gespräche erschwerten und schließlich zum Abbruch führten.

Putin hielt auch einen „Anhang“ zu dem angeblichen Vertragsentwurf hoch, der die ukrainischen Streitkräfte betreffe und von Kiews Vertretern unterzeichnet worden sei. Doch auf dem Dokument steht deutlich oben geschrieben, dass es lediglich die unterschiedlichen Positionen der Ukraine und Russlands zur künftigen Stärke der ukrainischen Armee nach einem möglichen Vertrag mit Russland auflistet.