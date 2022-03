Verständnis für Russland : Wenn die Vergangenheit die Gegenwart bestimmt

Rote Teppiche, Galadinner und das übliche Tamtam bei Gipfeltreffen waren für Wladimir Putin nicht genug Symbolik. Als die Staats- und Regierungschefs aus 40 afrikanischen Ländern 2019 zum ersten Russland-Afrika-Gipfel in Sotschi am Schwarzen Meer eintrafen, landeten fast gleichzeitig zwei russische Tupolew Tu-160 auf einem Militärflughafen in Südafrika. Die Überschallbomber befanden sich das erste Mal auf afrikanischem Boden. Offiziell hatten der Gipfel und die Landung nichts miteinander zu tun. Aber die Botschaft war klar: Russland ist zurück auf dem Kontinent – und will dort vor allem militärisch Flagge zeigen.

Die Beziehungen Russlands zu Afrika sind komplex, wie sich seit dem Einmarsch in die Ukraine deutlich zeigt. Viel beachtet wurde die Rede des kenianischen Botschafters Martin Kimani im UN-Sicherheitsrat. Er erinnerte an die Erfahrungen Afrikas in der Kolonialzeit und drängte Russland, bestehende Grenzen zu respektieren. Das hätten auch die afrikanischen Länder mit Blick auf die teilweise willkürlich quer durch Stammesgebiete gezogenen Grenzen getan, um „nicht in neue Formen von Vorherrschaft und Unterdrückung zurückgeworfen zu werden“. Abgesehen von Kenia, verurteilten Gabun und Ghana – die drei sind nichtständige Mitglieder im Sicherheitsrat – die Invasion. Auch die Afrikanische Union forderte einen sofortigen Waffenstillstand. Russland müsse die „territoriale Integrität und nationale Souveränität der Ukraine“ respektieren.