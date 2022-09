Afrika nach Elisabeth II. : Charles III. spürt die Winde des Wandels

Zum Staatsbegräbnis der britischen Königin Elisabeth II. werden mehr als 500 Würdenträger und Staatschefs aus aller Welt erwartet. Aus Afrika stand zunächst nur Südafrikas Präsident Cyril Ramaphosa auf der Gästeliste. Zahlreiche afrikanische Regierungschefs haben bereits mit Kondolenzbekundungen auf die Todesnachricht reagiert.

In Ruanda, Kenia und Malawi wehen die Flaggen bis zum Begräbnis auf halbmast. Doch es gibt auch andere Reaktionen. Vor allem in den sozialen Medien drückten viele ihr Desinteresse am Tod der Monarchin aus, die keine Relevanz mehr für Afrika haben sollte. Andere äußerten tiefe Abneigung, erinnerten an Gräueltaten während der Kolonialzeit. Manche Tweets wurden gelöscht, weil sie gegen die Regeln von Twitter verstießen.