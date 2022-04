Mindestens 33 Tote bei Explosion in Moschee in Afghanistan

Zweiter Anschlag in Folge : Mindestens 33 Tote bei Explosion in Moschee in Afghanistan

Die Explosion soll sich nach Taliban-Angaben in der Maulawi-Sikandar-Moschee nördlich von Kundus ereignet haben. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) reklamiert die Tat für sich.

Angehörige und Freunde tragen den Sarg eines Opfers während einer Beerdigung nach einem Anschlag in Masar-i-Scharif am Donnerstag. Bild: dpa

Bei einer Explosion in einer Moschee im Norden Afghanistans sind am Freitag mindestens 33 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden. Unter den Todesopfern seien auch Kinder, erklärte Taliban-Sprecher Sabihullah Mudschahid auf Twitter. Die Explosion in der Maulawi-Sikandar-Moschee nördlich von Kundus habe sich während des Freitagsgebets ereignet. Mindestens 43 Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt.

Die Maulawi-Sikandar-Moschee ist vor allem bei Anhängern des Sufismus beliebt, einer stark spirituell ausgerichteten Strömung innerhalb des Islams. Dschihadistische Gruppen wie die Terrormiliz „Islamischer Staat“ (IS) betrachten Sufis als Ketzer. Am Donnerstag waren bereits bei einem Anschlag in einer schiitischen Moschee in Masar-i-Scharif und einer weiteren Attacke in Kundus bereits insgesamt mindestens 16 Menschen getötet worden. Der IS reklamierte beide Taten für sich.