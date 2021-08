Machtübernahme in Afghanistan : Wie die Taliban um Vertrauen werben

Der Fernsehsender Tolo war jahrelang ein Schaufenster für die rasante Modernisierung Afghanistans. Am Dienstag ließ sich an seinem Programm ablesen, wie ungewiss die Zukunft unter dem neuen Talibanregime ist. Musik- und Unterhaltungssendungen wurden sicherheitshalber abgesetzt. Doch zugleich nahmen Moderatorinnen des Nachrichtenkanals Tolo News, die nach der Machtübernahme der Taliban am Montag pausiert hatten, am Dienstag ihre Arbeit wieder auf.

Friederike Böge Politische Korrespondentin für China, Nordkorea und die Mongolei. Folgen Ich folge



Besonders ungewöhnlich: Der Talibansprecher Maulawi Abdulhaq Hemad ließ sich von der Moderatorin Beheshta Arghand live im Studio interviewen, mit einigen Metern Abstand. Dabei hatten die Taliban in den vergangenen Jahren immer wieder Journalistinnen angegriffen, denen sie vorhielten, sich unislamisch zu verhalten.

„Komplette Amnestie für Afghanistan“

Mit dem Interview setzten die neuen Machthaber ihre Bemühungen fort, das Vertrauen der zutiefst verängstigten Bevölkerung in Kabul und der skeptischen internationalen Gemeinschaft zu gewinnen. Senderchef Saad Mohseni gab sich allerdings keinen Illusionen hin. „Ich werde nicht überrascht sein, wenn sie ziemlich bald Beschränkungen einführen“, sagte er dem amerikanischen Radiosender NPR. Zudem wisse man nicht, wie die Taliban auf Berichterstattung über ihre Regierung reagieren werden.

„Wenn wir eine Geschichte über jemanden machen, wird der womöglich wütend und kommt in unser Büro“, sagte Mohseni. In zwei bis drei Monaten werde man wissen, welche Fraktion innerhalb der Taliban sich durchgesetzt habe, die radikalen oder die weniger radikalen. Der Sender habe seinen Mitarbeiterinnen geraten, für ein paar Tage zu Hause zu bleiben. Doch einige hätten darauf bestanden, weiter zu arbeiten. Mohseni twitterte am Dienstag Bilder zweier Reporterinnen, die live von den Straßen Kabuls berichteten und dabei keine Burka trugen. Ein Video im Internet zeigte zudem eine kleine Gruppe von Frauen auf einer Straße, die mit Plakaten für ihre Rechte demonstrierten.

Als weitere Maßnahme der Vertrauensbildung erklärten die Taliban eine „komplette Amnestie für ganz Afghanistan“. Dies gelte „insbesondere für jene, die auf Seiten der Opposition standen und die Besatzer jahrelange und in jüngerer Zeit unterstützt haben“, sagte Enamullah Samangani, ein Mitglied der Kulturkommission der Taliban. Das „Islamische Emirat“ sei bereit, Bedingungen zu schaffen, unter denen Frauen „im Einklang mit islamischem Recht“ studieren und im Regierungsapparat arbeiten könnten. Der stellvertretende Chef des politischen Büros der Taliban in Doha, Abdul Salam Hanafi, rief Mitarbeiter der Verwaltung, zur Arbeit zurückzukehren. Dies gelte auch für Frauen, sofern sie eine Burka trügen.

Lokale Journalisten berichteten, dass sich am Dienstag zunächst nur wenige Frauen vor die Tür trauten, meist in Begleitung eines männlichen Verwandten. Viele Straßen und Geschäfte waren weiterhin verwaist. Die meisten Bewohner verschanzten sich in ihren Häusern – aus Angst vor den Taliban. Eine Menschenrechtlerin berichtete der F.A.Z., sie verstecke sich in einem Keller. In der Stadt sollen die Taliban inzwischen viele Checkpoints mit eigenen Kämpfern besetzt haben. Bewohner sagten lokalen Medien, Taliban seien zu ihnen nach Hause gekommen und hätten ihre Autos mitgenommen.

Racheaktionen im großen Stil blieben in Kabul bislang aus

Andere sagten, sie seien geschlagen worden. Der Sohn des Taliban-Gründers Mullah Omar, Mullah Mohammad Yaqub, appellierte in einer Audiobotschaft an die eigenen Kämpfer: „Niemand hat das Recht, jemandes Haus zu betreten oder Fahrzeuge aus den Häusern früherer Regierungsmitarbeiter mitzunehmen.“ Von Racheaktionen im großen Stil wurde aus Kabul bisher nicht berichtet. Die sozialen Netzwerke sind aber voll von Gerüchten über Greueltaten.

F.A.Z. Machtfrage – Der Newsletter zur Bundestagswahl jeden Dienstag ANMELDEN

Hinter den Kulissen wurde derweil weiter über die formelle Machtübergabe verhandelt. Die Nummer Zwei der Taliban, Mullah Abdul Ghani Baradar, befand sich laut der Nachrichtenagentur AP am Dienstag auf dem Weg nach Afghanistan. Zuvor habe er sich in Doha mit dem qatarischen Außenminister Scheich Mohammed bin Abdulrahman Al Thani getroffen. In einer Mitteilung hieß es demnach, beide hätten „die Notwendigkeit hervorgehoben, Zivilisten zu schützen, Bemühungen um nationale Versöhnung zu intensivieren, an einer umfassenden politische Lösung zu arbeiten und eine friedliche Machtübergabe herbeizuführen“.

Der frühere Mudschaheddin-Führer Gulbuddin Hekmatyar rief die Taliban in einem Interview zur Bildung einer Übergangsregierung auf. Der bisherige Vize-Präsident Amrullah Saleh beanspruchte die Führungsrolle für sich. Nach der afghanischen Verfassung falle dem Stellvertreter die Rolle des Interimspräsidenten zu, wenn der Präsident das Land verlasse, fliehe, zurücktrete oder sterbe, schrieb er auf Twitter. „Ich bemühe mich um Unterstützung und Konsens aller Führer“. Der frühere Innenminister Ali Ahmed Jalali wies Berichte zurück, wonach er als Übergangspräsident im Gespräch sei.

Mehr zum Thema 1/

Aus Usbekistan wurde derweil der Absturz eines afghanischen Kampfflugzeugs gemeldet, in dem Soldaten außer Landes geflohen seien. Mindestens ein Pilot habe sich retten können. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Taschkent war das Flugzeug mit einem usbekischen Kampfflugzeug kollidiert. Insgesamt seien am Wochenende mehr als 580 afghanische Soldaten in Hubschraubern und Flugzeugen über die Grenze geflohen. Auch Tadschikstan teilte mit, dass mehr als hundert afghanische Soldaten die Grenze überquert hätten.