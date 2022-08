Ein Jahr Fall von Kabul : Der verlorene Krieg in Afghanistan und ein Hoffnungsschimmer

Vor einem Jahr marschierten die Taliban in Kabul ein. In Berlin hatte man lange weggeschaut, dann ließ man viele Helfer zurück. Einer, der es heraus geschafft hat, findet nun eine neue Zukunft.

Vor einem Jahr fiel Kabul. Nach 20 Jahren des Krieges und Tausenden Toten hatten die Taliban die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten in die Knie gezwungen. Hals über Kopf flohen Amerikaner und Europäer aus der afghanischen Hauptstadt, als die siegreichen Islamisten am 15. August einrückten. Zurück blieben Tausende frühere Helfer der Deutschen und deren Familien.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Lange hatte sich die Regierung gesträubt, sie auszufliegen, nun war es erst einmal zu spät. Zehntausende verzweifelte Menschen drängelten sich in den Augusttagen des vorigen Jahres am Kabuler Flughafen, in der verzweifelten Hoffnung, irgendwie außer Landes gebracht zu werden.

Eine halsbrecherische Mission der Bundeswehr holte einige von ihnen doch noch heraus. Darunter war Najeb F., der als Dolmetscher an der deutschen Botschaft gearbeitet hatte. Dem jungen Mann gelang die Flucht. Aber seine vier Schwestern blieben zurück, ebenso die Eltern. Nach den deutschen Regeln zählten sie nicht zur „Kernfamilie“, das sind nur Ehepartner und Kinder. Inzwischen ist der ledige Najeb F. in Deutschland angekommen.

Dann kam ein Auflösungsvertrag

Das Auswärtige Amt, sein alter Arbeitgeber, hat ihn dabei allerdings nicht unterstützt. Im Gegenteil. Im August vorigen Jahres war der Deutschland-Helfer im Gedrängel vor dem Nordtor am Kabuler Flughafen fast totgetrampelt worden. Amerikaner schlugen ihn mit ihren Gewehren, Polizisten mit Stöcken, wie er berichtete, er ging zu Boden. Die wenigen persönlichen Sachen wurden dem 28 Jahre alten Afghanen im Getümmel aus dem Rucksack gerissen.

Von seinem bisherigen Leben blieben ihm nur einige Dokumente und Dollarscheine, ein paar Fotos aus der früheren Offiziersausbildung, ein T-Shirt und eine beige Hose. Einige Wochen später, er lebte inzwischen bei einem deutschen Freund nahe Bonn, kam noch ein deutsches Schriftstück hinzu: Das Auswärtige Amt schickte Najeb F. einen Auflösungsvertrag. Das Amt hält aber Kontakt zu seinen ehemaligen „lokalen Beschäftigten“, einige passen in Kabul auf die verlassene Botschaft auf.

Kabul fiel am 15. August. Noch zwei Tage zuvor hatte der Bundesnachrichtendienst (BND) der Bundesregierung gemeldet, dergleichen könne frühestens in vier Wochen passieren, eine Eroberung der Stadt sei „eher unwahrscheinlich“. Die Taliban-Führung habe nach Erkenntnissen des Geheimdienstes „kein Interesse an einer militärischen Einnahme Kabuls“. So jedenfalls war es in einem Protokoll zu lesen, das kurz darauf in Berlin kursierte. Der BND war mit seiner Fehldeutung in guter Gesellschaft: Nach zwei Jahrzehnten am Hindukusch kannte der Westen weder seine Kriegsgegner noch seine afghanischen Verbündeten.

Denn die Einschätzung, dass die Taliban nicht gewaltsam in Kabul eindringen könnten, passte zu der Annahme, dass die afghanische Armee erbittert Widerstand leisten würde. Doch das tat sie nicht. Und zwar nicht, weil ihre Soldaten nicht kämpfen konnten oder wollten, wie es bald vorwurfsvoll in Berlin hieß. Sondern, weil Korruption ihre Führung zerfressen hatte und weil die afghanische Armee ohne massive US-Logistik gar nicht kämpfen konnte.

Wo ist das viele Geld geblieben?

Was den Nachrichtendiensten und auch den Diplomaten entgangen war: Längst hatten Politiker und Generäle der afghanischen Regierung Ausweichquartiere im Ausland organisiert und dort auch Gelddepots angelegt, finanziert aus den Hilfsgeldern der Staatengemeinschaft. Die Korruption in der Armee war lange bekannt, unternommen wurde dagegen wenig. Das viele Geld, das der Westen in Afghanistan seit 2002 investiert hat, sei „nicht immer da angekommen, wo es ankommen sollte“, so der Diplomat Markus Potzel überaus diplomatisch.