Nach Selbstmordanschlag : Amerika beginnt mit dem Abzug des Militärs aus Kabul

Kurz vor dem Ende seines Evakuierungseinsatzes hat das amerikanische Militär nach eigenen Angaben mit dem Abzug seiner Truppen vom Flughafen Kabul begonnen. Der Prozess habe begonnen, sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Washington, John Kirby, am Samstag. Die US-Truppen sollen Afghanistan nach Willen von des amerikanischen Präsident Joe Biden bis Dienstag verlassen. Am Freitag waren noch mehr als 5000 US-Soldatinnen und Soldaten am Flughafen Kabul stationiert gewesen.

Kirby erklärte, das Militär werde aus Sicherheitsgründen zunächst keine neuen Zahlen zur Truppenstärke nennen. Das amerikanische Militär werde noch bis zum Abschluss des Einsatzes westliche Staatsbürger und frühere afghanische Mitarbeiter ausfliegen können, betonte er.

Bei einem amerikanischen Drohnenangriff auf den regionalen Ableger der Terrorgruppe „Islamischer Staat“ (IS) in Afghanistan sind nach Angaben des Verteidigungsministeriums zwei „hochrangige“ Mitglieder der Terrormiliz getötet worden. Ein weiterer Dschihadist sei verletzt worden, sagte der US-General Hank Taylor auf einer Pressekonferenz am Samstag.

Einer der Getöteten sei ein „Planer“ des afghanisch-pakistanischen IS-Ablegers Islamischer Staat Provinz Chorasan (IS-K) gewesen. Zivilisten seien bei dem Drohnenangriff nicht zu Schaden gekommen, sagte Taylor. Die amerikanische Armee hatte am Freitag erklärt, dass die von einem anderen Land aus gesteuerte Attacke in der Provinz Nangarhar erfolgt sei.

Der Vergeltungsangriff der amerikanischen Armee war eine Reaktion auf den verheerenden Selbstmordanschlag am Flughafen von Kabul, bei dem am Donnerstag dutzende Zivilisten sowie 13 US-Soldaten getötet worden waren. Ranghohe Vertreter der ehemaligen afghanischen Regierung sagten der Nachrichtenagentur AFP, bei dem Anschlag seien mehr als hundert Menschen getötet worden. Der amerikanische Präsident Joe Biden hatte nach der Selbstmordattacke Vergeltung angekündigt.