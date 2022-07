Afghanistan unter den Taliban : Kabuls geplatzte Träume

Am späten Nachmittag, wenn die Hitze langsam abklingt und das Licht weniger gleißend wird, steigen die Drachen auf über dem Tepe Maran­dschan. Kleine bunte Punkte am Himmel, teilweise mehrere Hundert Meter hoch, schweben über dem felsigen Berg, der aus Kabul herausragt. Unten stehen zwischen windschiefen Pinien Männer an ihren Autos, die Köpfe in den Nacken gelegt, und blicken mit zusammengekniffenen Augen nach oben. Drachensteigen ist in Afghanistan nicht nur ein Kinderspiel, sondern ein ehrgeiziger Wettbewerb zwischen Erwachsenen. Zwei Teams treffen sich hier, jeweils über Whatsapp-Gruppen verbunden, die gegeneinander antreten.

Er habe jetzt viel Zeit für seine Leidenschaft, sagt Mohammad Azhar. Das Spiel seiner Mundwinkel lässt erahnen, dass er es trotz der sarkastischen Note irgendwie ernst meint. Die meisten Männer hier entstammen der Mittelschicht. Sie hatten einst gute Jobs: Bankmanager, höhere Angestellte oder Ortskräfte für ausländische Organisationen. Doch mit dem überstürzten Abzug der Amerikaner und den internationalen Sanktionen ist die Wirtschaft im Land kollabiert. Die meisten hier sind jetzt arbeitslos.

Azhar hat früher für die amerikanische Hilfsorganisation USAID gearbeitet, jetzt kommt er drei bis vier Tage die Woche auf den Hügel. „Wenigstens verbringe ich meine Zeit mit etwas, das mich glücklich macht“, sagt er. Dreißig gegnerische Drachen hat er heute schon „geschnitten“. Azhar zeigt die Brandblasen an seinen Handflächen, die er trotz der Sporthandschuhe davongetragen hat. Die Regeln des Spiels erschließen sich nicht sofort. Auf den Kurbeln der Männer sind Hunderte Meter Nylonschnur aufgerollt. Sie versuchen, im richtigen Moment die Leine des Gegners zu berühren und den eigenen Drachen dann so schnell in die Höhe gleiten zu lassen, dass die Reibungshitze der Nylonschnur die Leine des Gegners zertrennt. Je schneller sich die Kurbel in seinen Händen abrollt, desto besser. Für Azhar ist das jede Brandblase wert.

Nicht sicher in der Dämmerung

„Als die Taliban im August die Stadt kamen, hatte ich Angst“, sagt er. In den Köpfen der Menschen hing noch die Erinnerung an das erste Emirat der Islamisten in den Neunzigerjahren. Damals hatten die Taliban mit der Zeit immer absurdere Verhaltensvorschriften erlassen, am Ende waren nicht nur Musik und Fernsehen verboten, sondern auch das Spiel mit den bunten Drachen. „Aber bisher sind sie zu mir immer freundlich“, sagt Azhar, obwohl Baseballcap, Dreitagebart und das breite amerikanische Englisch ihn nicht unbedingt als Sympathisanten der Islamisten ausweisen. Sport, Fernsehen und Musik sind immer noch verfügbar. Ein paar Schritte entfernt lassen sich zwei junge Taliban, die offenbar zum Aufpassen auf den Berg geschickt wurden, mit unsicheren Fingern selbst das Drachensteigen zeigen. „Das Wichtigste ist, dass wir morgens nicht mehr fürchten müssen, abends nicht lebend nach Hause zu kommen“, sagt Azhar. Endlich seien die Jahrzehnte der ständigen Terroranschläge vorbei. Die schwere Wirtschaftskrise, Frauenrechte, all das sind auch für Azhar große Probleme. „Aber du kannst deinen Tag mit einem Brot verbringen, wenn du in Sicherheit bist.“