Afghanistan : Tote und Verletzte bei Anschlag in Kabul

Tote und Verletzte bei Anschlag in Kabul

Mehrere Tote bei Anschlag in Afghanistan Bild: EPA

Beim Einschlag zahlreicher Mörsergranaten in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind mindestens fünf Menschen getötet worden. Weitere 21 Zivilisten seien bei dem Angriff verwundet worden, teilte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Samstag mit. 14 Granaten schlugen nach Angaben des Innenministeriums überwiegend in Wohngebieten ein.

Explosionen ereigneten sie sich in dicht besiedelten Gebieten nahe der zentralen Grünen Zone und in einem nördlichen Stadtteil. Ein Polizeisprecher erklärte, mehrere Raketen seien auf das stark gesicherte Botschaftsviertel abgefeuert worden.

In der schwer gesicherten Grünen Zone und ihrer Umgebung waren Alarmsirenen von Botschaften und Geschäften zu hören. In Online-Netzwerk kursierten nicht verifizierte Fotos von mindestens zwei Gebäuden, die offenbar von Raketen beschädigt worden waren. Zuvor hatte das Innenministerium mitgeteilt, Samstagfrüh seien zwei Sprengsätze explodiert. Dabei sei ein Polizist getötet worden, drei weitere Beamte erlitten Verletzungen.

Afghanistan kommt seit Jahren nicht zur Ruhe. Trotz eines Abkommens mit den Vereinigten Staaten über einen baldigen Abzug der amerikanischen Soldaten sowie Friedensverhandlungen mit der afghanischen Regierung haben die radikalislamischen Taliban ihre Angriffe in jüngster Zeit ausgeweitet. Amerikas Außenminister Mike Pompeo hatte vor den Explosionen in Kabul angekündigt, bei einem Besuch in Qatar mit der Verhandlungsdelegation der Taliban sprechen zu wollen.

Amerikas Präsident Donald Trump will kurz vor seinem Ausscheiden aus dem Amt den Abzug aus Afghanistan vorantreiben. Bis zum 15. Januar sollen rund 2000 der derzeit rund 4500 amerikanischen Soldaten das Land verlassen. Kritiker warnen, ein übereilter Abzug der Armee stärke die Taliban in Afghanistan.