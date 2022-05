Afghanistan : Taliban führen Burka-Pflicht ein

Frauen in Burka warten in Kabul am 25. April auf Lebensmittelrationen. Bild: dpa

Acht Monate nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan führen die Taliban eine Burka-Pflicht für Frauen in der Öffentlichkeit ein. Es ist der bislang strikteste Schritt in einer Reihe an einschränkenden Maßnahmen für Frauen.