Amerikas Abzug aus Kabul : Wie sehr hat Biden das Afghanistan-Debakel geschadet?

Abzug vor einem Jahr: Ein amerikanischer Soldat verabschiedet sich am Flughafen in Kabul von einer Afghanin. Bild: Imago

Joe Bidens Erfahrung in der Außenpolitik sahen viele als sein größtes Kapital an, als er Präsident wurde. Doch es vergingen keine sieben Monate nach Bidens Amtsantritt, da übernahmen die Taliban die Macht in Afghanistan. Da gingen die Bilder von Afghanen um die Welt, die sich am Flughafen von Kabul an ein startendes amerikanisches Militärflugzeug klammerten; da tötete ein Selbstmord­attentäter 13 amerikanische Soldaten und mindestens 170 Afghanen.

Sofia Dreisbach Politische Korrespondentin für Nordamerika mit Sitz in Washington. Folgen Ich folge

Eine Ka­tastrophe befanden Politiker, Fachleute und Medien, nicht nur in den Vereinigten Staaten. Bidens Zustimmungswerte fielen nach dem überhasteten Abzug der amerikanischen Truppen aus Kabul rapide. Waren es laut einer Gallup-Umfrage zu Beginn der Präsidentschaft 57 Prozent, die Bidens Arbeit guthießen, waren es nach dem Debakel Ende August vergangenen Jahres nur noch 43 und sind es heute nur noch 38 Prozent. Er habe nach zwanzig Jahren „auf die harte Tour“ ge­lernt, dass es nie einen guten Zeitpunkt für den Abzug amerikanischer Truppen gebe, sagte Biden damals. Er stehe je­doch „voll und ganz“ hinter der Entscheidung.

Ein Jahr später wabert trotz vieler in­nenpolitischer Baustellen immer noch die Frage herum, wie sehr dem Präsidenten das Afghanistandebakel geschadet hat. War das der Moment, in dem die Stimmung kippte? „Viele hadern immer noch mit dem überstürzten Abzug“, sagt Wendy Schiller, Professorin für Politikwissenschaft an der renommierten Brown University in Rhode Island. „Aber am Ende kann Biden ihn damit rechtfertigen, dass er sagt: Wir beteiligen uns nur noch, wenn es von un­mittelbarem Interesse für uns ist – und bleiben trotzdem wachsam gegenüber Terrorismus.“

Kann Amerika noch gegen Terroristen in Afghanistan vorgehen?

Viele Amerikaner verbinden Afghanistan mit Terrorismusgefahr und den An­schlägen vom 11. September 2001. Für Biden war es deswegen ein entscheidender Erfolg, als er Anfang August, elf Mo­nate nachdem der letzte amerikanische Soldat afghanischen Boden verlassen hat­te, den Tod des Al-Qaida-Chefs öf­fentlich machen konnte. Eine amerikanische Drohne hatte Aiman al-Zawahiri in einem Haus in Kabul getötet – laut Biden ein Beweis dafür, dass Amerikas Kampf gegen den Terror auch ohne Soldaten in Afghanistan erfolgreich ist. Dieses Versprechen habe er gegeben, sagte Biden in der Ansprache, und genau das habe man nun bewiesen. Kritiker freilich halten die Tatsache, dass sich al-Zawahiri monatelang unter den Taliban in Kabul aufhalten konnte, für einen Beweis dafür, dass Al-Qaida durchaus wieder Fuß fassen kann in Afghanistan.

Doch innenpolitisch versucht der 79 Jahre alte Biden den viel kritisierten Abzug im vergangenen Jahr mit dem Schlag gegen al-Zawahiri umzudeuten. Wendy Schiller sagt: „Solange die Regierung beweisen kann, dass sie sich um die Terrorbekämpfung kümmert, können sich die Demokraten als Partei und kann sich auch der Präsident selbst von den negativen Schlagzeilen freimachen, die aus der Instabilität in Afghanistan entstehen.“ Die Hungersnot im Land, die Art und Weise, wie die Taliban regierten, wie sie Frauen und Mädchen unterdrückten, das alles seien für viele Amerikaner eher Gründe dafür, Auslandseinsätze ge­nerell abzulehnen. Außerdem schwebt über allem die Frage nach der Verhältnismäßigkeit: Laut Erhebungen der Brown University hat der Krieg in Af­ghanistan die Vereinigten Staaten seit 2001 mehr als 2,3 Billionen Dollar ge­kostet.

Bei älteren Amerikanern riefen die Bilder aus Kabul Erinnerungen an den Vietnamkrieg wach. „Diese Generation erinnerte das also sehr an einen gescheiterten, verlorenen Krieg“, sagt Wendy Schiller. In ihren Augen ist das einer der Hauptgründe dafür, warum es einen solchen Aufschrei gab, zusammen mit den 13 getöteten amerikanischen Soldaten. Biden sei planlos, das Militär nicht fähig, und Amerika wiederhole alte Fehler, hieß es damals. Seither hat Biden mit der klaren Position im Ukrainekrieg einiges wieder gutgemacht – und mantraartig her­vorgehoben, dass die Vereinigten Staaten auf keinen Fall Soldaten in den Krieg in Osteuropa schicken. Es ist wichtig für Biden, diese Generationen wieder für sich zu gewinnen: Mehr als zwei Drittel derer, die in Amerika wählen gehen, sind mindestens 65 Jahre alt. Bei den Kongresswahlen, die in diesem Jahr im November stattfinden und bei denen die Demokraten die knappen Mehrheiten in beiden Kammern verteidigen wollen, sind es in der Regel sogar noch weniger junge Wähler als bei der Präsidentenwahl.