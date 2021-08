Flucht vor den Taliban : Nur noch raus aus Kabul

Während die Taliban am späten Sonntagabend den Präsidentenpalast und das Staatsfernsehen in Kabul einnehmen, erklärt einer ihrer Sprecher den Krieg für beendet. „Dank Gott ist der Krieg in diesem Land vorbei“, sagt Mohammad Naeem. „Heute ist ein großer Tag für das afghanische Volk und die Mudschahedin (gemeint sind die Taliban). Sie ernten die Früchte ihrer Bemühungen und Opfer der vergangenen zwanzig Jahre.“ Der Sender Al Jazeera zeigt, wie sich eine Gruppe von Kämpfern am Schreibtisch des geflohenen Präsidenten Aschraf Ghani niederlässt. In einer Aufnahme lauschen sie dem Sprechgesang eines Vorbeters. Zwei der Kämpfer scheinen sich Tränen vor Rührung aus den Augen zu wischen.

Zur gleichen Zeit spielen sich am Kabuler Flughafen dramatische Szenen ab. Tausende sind noch am Abend zu Fuß und in Autos dorthin geeilt, in dem verzweifelten Versuch, die von den Taliban belagerte Hauptstadt zu verlassen. Videos zeigen, wie auf dem Rollfeld Hunderte wahllos auf Flugzeuge zulaufen, ohne jegliche Abfertigung. Am Morgen strömten immer mehr Menschen dazu. Sie drängeln sich auf Flugzeugtreppen und hangeln sich an Geländern entlang, um ins Innere eines Zivilflugzeugs zu gelangen. Nicht minder dramatisch geht es auf dem militärischen Teil des Flughafens zu. Der Sender Tolo zeigt Bilder junger Afghanen, die sich an der Außenwand eines amerikanischen Militärflugzeugs festhalten, während es bereits auf die Startposition rollt.