Afghanistan : Mehrere Raketen auf Flughafen in Kabul abgefeuert

Mehrere Raketen auf Flughafen in Kabul abgefeuert

In der Nähe des afghanischen Hauptstadtflughafens steigt wieder Rauch auf. Augenzeugen hatten zuvor von einem Raketenangriff berichtet. Die Hintergründe sind noch unklar.

Einen Tag nach einem amerikanischen Drohnenangriff auf ein mit Sprengstoff beladenes Auto sind am Montagmorgen Raketen auf den Flughafen in Kabul abgefeuert worden. Mitarbeiter der Nachrichtenagentur AFP berichteten über das Geräusch von Geschossen über der Stadt. In der Nähe des Flughafens stieg Rauch auf.

Es war zunächst unklar, wo die Raketen eingeschlagen waren und was sie zum Ziel hatten. Die Geschosse seien von einem Raketenabwehrsystem abgefangen worden, sagte ein US-Beamter der Nachrichtenagentur Reuters. Es habe sich um bis zu fünf Raketen gehandelt. Es wurde nicht sofort klar, ob alle abgefangen wurden. Nach ersten Berichten habe es keine Opfer gegeben, sagte der Regierungsvertreter. Das könne sich aber noch ändern. Die Aktivitäten auf dem Kabuler Flughafen seien durch den Angriff nicht unterbrochen worden, teilte die Regierung in Washington weiter mit.

Videos zeigen ein brennendes Auto

Der lokale Fernsehsender ToloNews berichtete unter Berufung auf Augenzeugen, die Raketen seien aus der Gegend Chairchanah im Norden der Stadt abgefeuert worden. In sozialen Medien wurden Videos geteilt, die ein brennendes Auto zeigen sollen, aus dem die Raketen abgefeuert worden sein sollen. Die Terrormiliz „Islamischer Staat“ hatte in der Vergangenheit immer wieder verschiedene Ziele in Kabul mit Raketen angegriffen.

Die USA standen am Montag kurz vor dem Abschluss ihres endgültigen Truppenabzugs aus Afghanistan. Spätestens am Dienstag wollen die amerikanischen Streitkräfte das Land nach 20 Jahren verlassen. Mit dem Abzug der Truppen endet auch die Luftbrücke, um Menschen nach der Machtübernahme der islamistischen Taliban vor zwei Wochen auszufliegen. Seit dem 15. August wurden so etwa 114.000 Menschen aus Afghanistan herausgebracht.

In den vergangenen Tagen hatte sich jedoch die Gefahr von Terroranschlägen massiv erhöht. Bei einem Selbstmordattentat vergangene Woche am Flughafen waren mehr als hundert Menschen getötet worden, darunter 13 amerikanische Soldaten. Es war der verlustreichste Angriff auf US-Truppen in Afghanistan seit zehn Jahren.

Am Sonntag erst hatten die USA möglicherweise einen weiteren Anschlag auf den Flughafen von Kabul vereitelt. Nach Angaben des Pentagon zerstörte eine amerikanische Drohne ein mit Sprengstoff beladenes Auto.