Ein pakistanischer Soldat kontrolliert die Papiere afghanischer Flüchtlinge an der Grenze zu Pakistan. Bild: EPA

Auswärtiges Amt: Noch 300 Deutsche in Afghanistan +++ letzte Bundeswehrsoldaten kehren am Abend zurück +++ 170 Tote bei zwei Selbstmordattentaten +++ wieder Tausende Menschen vor dem Flughafen in Kabul +++ alle Entwicklungen im Liveblog.