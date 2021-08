Finanzminister Olaf Scholz will die afghanischen Flüchtlinge mit Soforthilfen unterstützen. Bild: dpa

Seehofer will alle Ortskräfte nach Deutschland holen +++ Schüsse am Flughafen in Kabul +++ Tote bei Ausschreitungen am afghanischen Nationalfeiertag +++ alle Entwicklungen im Liveblog.