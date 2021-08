Regierungssprecher Seibert : „Bittere Entwicklungen" in Afghanistan

Angesichts des Einmarsches der Taliban in Kabul hat Regierungssprecher Steffen Seibert von „bitteren Entwicklungen" in Afghanistan gesprochen. Deutschland versuche jetzt, seine Bürger und „so viele der Ortskräfte" wie möglich in Sicherheit zu bringen.