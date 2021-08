Aktualisiert am

Auswärtiges Amt: Noch 300 Deutsche in Afghanistan

Schutzbedürftige Menschen verlassen am Mittwoch ein Flugzeug der Bundeswehr nach der Landung in Taschkent. Bild: Bundeswehr/ Marc Tessensohn

Rückkehr der letzten Bundeswehrsoldaten verzögert sich +++ Russland kündigt Manöver an afghanischer Grenze an +++ Mehr als 90 Tote bei zwei Selbstmordattentaten +++ wieder Tausende Menschen vor dem Flughafen in Kabul +++ alle Entwicklungen im Liveblog.