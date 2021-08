Aktualisiert am

Aus Afghanistan ausgeflogene Menschen posieren vor der Bundeswehrmaschine, die sie nach Taschkent gebracht hat. Bild: AP

Biden: Notfalls auch nach 31. August US-Streitkräfte in Afghanistan +++ Iran will mit Russland und China für „Stabilität“ in Afghanistan sorgen +++ John Bolton: Taliban wollen Atomwaffen +++ alle Entwicklungen im Liveblog.