Bundesregierung will mit Taliban wegen afghanischer Ortskräfte sprechen

Afghanistan-Liveblog : Bundesregierung will mit Taliban wegen afghanischer Ortskräfte sprechen

Taliban-Kämpfer auf einem Pick-up in der afghanischen Hauptstadt Kabul Bild: dpa

Taliban hindern Afghanen an Ausreise +++ Erstes deutsches Botschaftspersonal in Berlin gelandet +++ Maas kündigt zwei weitere Evakuierungsflüge für Dienstag an +++ Bundesregierung setzt Entwicklungshilfe aus +++ alle Entwicklungen im Liveblog.