Letzter Amtsbesuch in Russland : Merkel setzt sich bei Putin für Nawalnyj ein

Am ersten Jahrestag des Giftanschlags auf Alexej Nawalnyj hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sich bei ihrem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin für die Freilassung des inhaftierten Kreml-Kritikers eingesetzt. „Ich habe gegenüber dem russischen Präsidenten noch einmal die Freilassung von Alexej Nawalnyj gefordert“, sagte Merkel am Freitag bei einer Pressekonferenz mit Putin in Moskau.