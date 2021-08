Flüchtlinge aus Afghanistan : Merkel spricht sich für gemeinsames EU-Vorgehen aus

Angesichts der dramatischen Ereignisse in Afghanistan fordert Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ein gemeinsames Vorgehen bei der Aufnahme von Flüchtlingen. An einer gemeinsamen europäischen Asylpolitik müsse mit Nachdruck gearbeitet werden, sagte Merkel in Berlin.