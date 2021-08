Aktualisiert am

Ein Kämpfer der Taliban steht vor einem gekaperten Fahrzeug der afghanischen Sicherheitskräfte in Kabul. Bild: EPA

Die Taliban sind am Sonntag in die Hauptstadt Kabul vorgedrungen +++ Der afghanische Präsident hat das Land verlassen +++ Die US-Botschaft berichtet von Schüssen am Kabuler Flughafen +++ Alle Entwicklungen im Liveblog