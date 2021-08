Maas zu Afghanistan : „Wir haben die Lage falsch eingeschätzt"

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat eine falsche Lageeinschätzung in Afghanistan eingeräumt. Weder die Bundesregierung noch ihre westlichen Partner einschließlich der Nachrichtendienste hätten die aktuelle Entwicklung so vorhergesehen, sagte Maas in Berlin.