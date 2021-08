Geheimoperation in Kabul : KSK holt Schutzbedürftige aus der Stadt an den Flughafen

Das Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr (KSK) hat nach bislang nicht bestätigten Meldungen in Kabul schutzbedürftige Personen abgeholt und zum Flughafen gebracht. Dabei wurden mehrere Frauen und mindestens ein Junge in Sicherheit gebracht, die bis dahin vergeblich versucht hatten, es durch die dicht gedrängte Menge am Flughafen zum Tor zu schaffen.

Peter Carstens Politischer Korrespondent in Berlin Folgen Ich folge

Die „Bild“-Zeitung berichtete zuerst von der Operation des Kommandos, die den Namen „Blue Light“ getragen habe. Demnach handelte es sich um eine Münchner Abiturientin, ihren ebenfalls in München lebenden Bruder und die in Kabul lebende Großmutter, die sie besucht hatten. Den Angaben zufolge bewegte sich das Kommando der Spezialkräfte bei dem Einsatz zu Fuß durch Kabul, zu einer Auseinandersetzung mit Sicherheitskräften sei es dabei nicht gekommen, wie es hieß.

Die Bundeswehr hatte bereits vor einer Woche Soldaten einer KSK-Kompanie am Flughafen von Kabul stationiert, um gemeinsam mit den gelandeten Fallschirmjägern auf Extremsituationen vorbereitet zu sein. Zum Wochenende war dann ein Helikopter-Paar des Kommandos eingeflogen worden, mit dem die Soldaten auch in der Stadt operieren und Gruppen von Schutzsuchenden ausfliegen können. Diese Hubschrauber können im Ermessen des Befehlshabers vor Ort, allerdings in Abstimmung mit den amerikanischen Kräften, eingesetzt werden. Um 10.45 Uhr startete an diesem Montag ein weiterer Flug der Luftwaffe mit 198 Schutzsuchenden von Kabul aus nach Taschkent.