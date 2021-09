Verteidigungsministertreffen : Kramp-Karrenbauer schlägt EU-Eingreiftruppe vor

Während der Luftbrücke aus Kabul wurde in Brüssel viel über Afghanistan diskutiert: Forderungen an die Taliban, Hilfe für Staaten in der Region, Aufnahmeplätze für Ortskräfte. Doch auf die Frage, warum nicht Europa selbst den Flughafen in Kabul sichern kann, auch nach dem Abzug der Amerikaner, schüttelten Beamte nur den Kopf: ausgeschlossen. Aber warum eigentlich? Diese Debatte ist jetzt entbrannt. „Dass die reichen Staaten Europas noch nicht einmal in der Lage sind, einen Flughafen wie den in Kabul so lange militärisch zu sichern, bis eine humanitäre Evakuierung abgeschlossen ist, ist schlicht unakzeptabel“, wettert etwa Reinhard Bütikofer, der grüne Europaabgeordnete. Die CDU-Bundestagsabgeordnete Katja Leikert sagt: „Einen Flughafen in der Größenordnung einer Kleinstadt zukünftig sichern zu können, muss in unserem Selbstinteresse sein. Alleine schon, damit man uns in Washington ernst nimmt.“

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge

Das richtet sich zuerst an die EU-Verteidigungsminister. Die kamen am Donnerstag zu einem informellen Rat in der Nähe von Ljubljana zusammen. Eigentlich wird bei solchen Treffen entspannt über mittel- und langfristige Themen geredet. Das ging diesmal nicht, allen stand das Afghanistan-Desaster vor Augen – und was es für Europas Anspruch bedeutet, selbst für seine Sicherheit sorgen. „Die nüchterne Wahrheit zu Afghanistan ist: Wir Europäer haben gegen die Entscheidung der USA zum Abzug kaum Widerstand geleistet, weil wir mangels eigener Fähigkeiten keinen leisten konnten“, schrieb die deutsche Ressortchefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Twitter aus der Sitzung – ein bemerkenswertes Eingeständnis. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell, auch für Verteidigung verantwortlich, formulierte es so: „Ich glaube, es war nie so offensichtlich wie heute, dass wir mehr europäische Verteidigung brauchen, nach den Ereignissen in Afghanistan.“

Borrell fordert Eingreiftruppe mit 5000 Mann

Aber was heißt das konkret? Borrell hatte in einem Gastbeitrag für die „New York Times“ deutlich gemacht, wohin er die Debatte steuern will. Er erinnerte an einen Vorschlag, über den die Minister schon im Mai einmal diskutiert hatten: eine „initial entry force“, also eine Eingreiftruppe von ungefähr 5000 Mann, die „schnell und robust“ ist. „Zu helfen, einen Flughafen unter herausfordernden Umständen zu sichern, könnte die Art von Einsatz sein, den wir uns in Zukunft vornehmen“, schrieb Borrell. Vierzehn Staaten hatten sich in einem Diskussionspapier, über das die F.A.Z. exklusiv berichtete, dafür stark gemacht, die Initiative war von Frankreich ausgegangen, Deutschland, Italien, Spanien, die Niederlande und Belgien hatten sich neben kleineren Staaten angeschlossen. Die östlichen Staaten fehlten indes, mit Ausnahme der Slowenen und Tschechen. Es gab dort allerlei Vorbehalte und – wie stets – die Sorge, dass Europa sich von der Nato abkoppeln könnte.

Von deutscher Seite hieß es im Sommer, man bemühe sich intensiv um Vertrauensbildung, besonders gegenüber Polen und den baltischen Staaten. Denn natürlich war der Vorschlag aus Berliner Sicht nicht als Konkurrenz zur NATO gemeint, sondern als Stärkung des europäischen Pfeilers in der Nato. Verwiesen wurde darauf, dass auch der französische Verteidigungsminister inzwischen von „Komplementarität“ mit der Allianz spreche. Aber ob das schon reichte, um die tiefsitzenden Vorbehalte zu überwinden? Am Donnerstag lehnten es die Verteidigungsminister dieser Länder es ab, sich öffentlich zu Borrells neuer Initiative für eine Eingreiftruppe zu äußern.