Afghanistan : Die Taliban sitzen fest im Sattel

Die Folgen des schweren Erdbebens im Südosten Afghanistans könnten zu der bisher größten Herausforderung für die Regierung der Taliban werden. Doch jenseits von Naturkatastrophen, den Folgen von Dürren und der extremen Wirtschaftskrise im Land stehen die Islamisten auch andere gravierende Probleme ins Haus. Aus dem Pandschir-Tal, nur ein paar Autostunden nördlich von Kabul, in das sich unter dem Banner der „Nationalen Widerstandsfront“ (NRF) die Gegner der Taliban zurückgezogen hatten, dringen immer neue Berichte von Gefechten.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Und auch der afghanische Ableger der Terrororganisation „Islamischer Staat“ zeigt, dass es die neuen Machthaber in Kabul keineswegs geschafft haben, alle Gegner auszuschalten. Allein seit Januar hat der „Islamische Staat – Provinz Khorasan“ (ISKP) 109 Anschläge verübt, am vergangenen Wochenende sprengte sich ein Attentäter in einem Sikhtempel in Kabul in die Luft, am Montag traf es ei­nen Markt in der östlichen Provinz Nangarhar.