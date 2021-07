„Sie herrschen durch Terror“, sagt ein Kabuler, der im Bildungsbereich arbeitet und nicht namentlich genannt werden möchte. Dass die Taliban moderater geworden seien, sei ein Märchen. Es sei die gleiche Barbarei wie früher, sagt er und verweist auf die Berichte, die es nach den jüngsten Eroberungen gab. So sollen die Taliban in einigen Gebieten in der nördlichen Provinz Balkh angeordnet haben, dass Frauen nur noch in Begleitung eines männlichen Familienangehörigen das Haus verlassen dürfen, während die Männer sich fünfmal am Tag zum Gebet in der Moschee melden müssen. Am schockierendsten findet er Berichte aus der Provinz Tachar im Nordosten des Landes. Dort sollen die Islamisten angeordnet haben, dass alle unverheirateten Frauen über 15 und Witwen unter 45 Jahren mit Taliban-Kämpfern verheiratet werden.

Dass die Taliban dies dementieren, ist für die Wirkung solcher Berichte unerheblich. Alle seine Freunde hätten jetzt panische Angst, sagt der Mann in Kabul. „Das eine Gespräch, das wir in diesen Tagen immer führen, sobald die Begrüßungsfloskeln ausgetauscht sind, ist: Was ist dein Exit-Plan?“ Zehntausende Afghanen versuchen zurzeit, Visa für die Türkei zu bekommen. Die Zahl derjenigen, die sich zu Fuß auf den beschwerlichen Weg nach Westen machen, der über Iran führt, steigt schon wieder.

Viele wollen gar nicht weg. In der Diskussion in Deutschland werden afghanische Flüchtlinge oft nur als Last wahrgenommen, als Störenfriede, die ein bequemes Leben in Europa anstreben. Oft ist es jedoch die nackte Angst, die sie forttreibt. Lebensplanungen werden zerstört, Familien auseinandergerissen, Kinder ins Ungewisse geworfen. Zumal in Kabul sind es meist die Gebildeten, westlich Orientierten und gesellschaftlich Aktiven, also diejenigen, die etwas aufgebaut haben und eigentlich ein gutes Leben haben könnten. Jetzt müssen sie darüber nachdenken, ihre bisherige Existenz aufzugeben.

Man sieht, wie das an den Menschen nagt. „Niemand hier will gehen“, hebt Mary Akrami hervor, die Leiterin des „Afghanischen Frauennetzwerks“. Während des Gesprächs in ihrem gut gesicherten Büro schwankt sie zwischen beißender Kritik, Sarkasmus und schierer Verzweiflung. „Es ist einfach zu viel“, wiederholt sie irgendwann nur noch, als wisse sie sonst nichts mehr zu sagen.