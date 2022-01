Afghanistan : Iran will Taliban-Regierung nicht anerkennen

Die Taliban waren mit einer großen Delegation und großen Hoffnungen nach Teheran gereist. Nach zweitägigen Verhandlungen flogen sie aber unverrichteter Dinge wieder ab. Denn die aus 26 Personen bestehende Delegation unter Führung des Außenministers der Taliban, Amir Khan Mottaqi, hat ihr wichtigstes Ziel, die Anerkennung ihres „Islamischen Emirats“ durch die Islamische Republik Iran, nicht erreicht. Als „positiv“ bezeichnete Mottaqi jedoch die Gespräche über Wirtschafts- und Handelsfragen. Einzelheiten wurden dazu nicht bekannt.

Mottaqi wurde vom iranischen Außenminister Hossein Amir-Abdollahian empfangen. Der erinnerte ihn nach Angaben iranischer Medien an das Massaker, das die Taliban 1998 nach der Eroberung von Mazar-e Scharif unter den schiitischen Bewohnern der Stadt angerichtet hatten. Bei der Erstürmung des iranischen Konsulats waren zudem acht iranische Diplomaten getötet worden. Amir-Abdollahian forderte die Taliban auf, künftig für die Sicherheit der diplomatischen Vertretungen zu sorgen.

Der Sprecher des iranischen Außenministeriums, Saeed Chatibzadeh, wertete die Gespräche zwar als „positiv“. Iran sei derzeit jedoch weiterhin nicht bereit, die Taliban anzuerkennen. Afghanistan sei für Iran unverändert ein Grund zur Sorge. So sind seit der abermaligen Machtübernahme der Taliban im August weitere 300 000 Afghanen nach Iran geflüchtet, obwohl Iran die Grenzkontrollen verstärkt hatte.

Die Taliban hatten offenbar damit gerechnet, dass sie umgehend das afghanische Botschaftsgebäude in Teheran beziehen könnten. Dem erteilten die Iraner indessen eine deutliche Absage. Die Taliban hatten zuvor bereits Qatar und Pakistan besucht. Iran und die Taliban hatten in den vergangenen Monaten informelle Kontakte unterhalten. Der iranische Afghanistan-Beauftragte Hassan Kazemi-Qomi war wiederholt in Afghanistan. Seit der Machtübernahme der Taliban hat sich Irans Position nicht verändert. Iran will die Regierung erst anerkennen, wenn in ihr alle großen Volksgruppen vertreten sind und diesen auch eine Teilhabe eingeräumt wird.

Vor dem Besuch der Taliban hatte der bisherige iranische Botschafter in Kabul in einem Interview mit dem unabhängigen afghanischen Fernsehsender Tolo News darauf hingewiesen, dass Teheran die Regierung der Taliban in ihrer derzeitigen Zusammensetzung nicht anerkennen könne. Irans Präsident Ebrahim Raisi hatte gesagt, Iran bemühe sich, dass in Kabul eine Regierung zustande komme, in der alle Volksgruppen vertreten sein würden.

Teheran organisierte daher Treffen der Taliban mit zwei führenden Vertretern der persischsprachigen Volksgruppe in Afghanistan. Mottaqi bestätigte die Treffen mit Ismail Khan aus Herat und Ahmad Massoud, dem Führer der Nationalen Widerstandsfront aus dem Pandschir-Tal. Es handelte sich um die ersten Treffen der beiden mit Vertretern der Taliban seit der Machtübernahme der Taliban. Er habe die beiden aufgefordert, ihren Widerstand gegen die Herrschaft der Taliban aufzugeben und nach Afghanistan zurückzukehren, sagte Mottaqi. Sie könnten in Afghanistan frei und sicher leben.