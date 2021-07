Afghanistan : Der Anführer der Taliban

Taliban in der Provinz Laghman östlich von Kabul am 2. März 2020. Bild: AFP

Angesichts der rasanten militärischen Erfolge der Taliban in den vergangenen Wochen wächst unter vielen Afghanen die Unruhe. Sie lässt sich auf die Frage reduzieren: Wie werden die Islamisten regieren, wenn sie an die Macht kommen sollten?

Die Taliban geben sich in vielen Punkten vage, eines aber machen sie immer wieder klar: Sie wollen ein „islamisches System“ in Form eines Emirats. An dessen Spitze stünde der „amir al-mu’minin“, der „Befehlshaber der Gläubigen“. In der gegenwärtigen Organisationsstruktur der Taliban wäre das Haibatullah Akhundzada.