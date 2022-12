Repressionen in Afghanistan : Die Hardliner haben sich durchgesetzt

Fassungslos seien viele Studentinnen zu ihren Universitäten gelaufen, wird aus Kabul berichtet. Dort hatte man sofort gehandelt und die Türen für Frauen verschlossen. Die Anordnung, die das Hochschulministerium der Taliban-Regierung am Dienstagabend verschickt hatte, war so kurz wie eindeutig: Frauen ist das Studium an öffentlichen wie privaten Universitäten in Afghanistan bis auf Weiteres untersagt.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Der Zugang von Frauen zu Universitäten war zuletzt der vielleicht augenscheinlichste Widerspruch in der Politik der Taliban. Sehr schnell nach ihrer Machtübernahme hatten die Islamisten im Sommer 2021 Schulen für Mädchen oberhalb der sechsten Klasse praktisch überall geschlossen – auch wenn manche Ausnahmen auf lokaler Ebene toleriert wurden. Doch an den Universitäten konnten Frauen weiterhin lehren und studieren, wenn auch unter erheblichen Einschränkungen.

Kurzfristiger Rückzieher

Natürlich wurde gerätselt, wo die künftigen Studentinnen herkommen sollten. Doch kürzlich hatte die Regierung sogar überraschend Abschlussprüfungen für Mädchen gestattet, obwohl sie nicht hatten zur Schule gehen dürfen. Mancher sah darin ein vorsichtiges Zeichen, dass die Taliban-Regierung die vollständige Öffnung der Schulen weiterhin plane und so auf die Forderung eingehen wolle, die nicht nur die internationale Gemeinschaft in seltener Einmütigkeit an die Taliban richtet. Sie kommt auch von weiten Teilen der afghanischen Bevölkerung bis hinein in traditionelle, tief religiöse Kreise. Bildung hat in Afghanistan, wo es nur wenige Möglichkeiten gibt, dem wirtschaftlichen Elend zu entfliehen, einen hohen Stellenwert – Mädchen eingeschlossen.

Doch derlei Erwägungen sind für die Taliban-Führung offenbar nachrangig – wie auch die Aussicht, dass die internationale Gemeinschaft die Sanktionen lockern und dem Land aus der schweren humanitären Krise helfen könnten, wenn nur das Thema der Mädchenbildung einmal abgeräumt ist. Deutlich zeigte sich das schon im März. Die Regierung der Islamisten hatte sich nie ausdrücklich gegen Mädchenbildung gestellt und stets betont, dass die höheren Schulen nur solange geschlossen blieben, bis ein Unterricht nach den „Regeln des Islams“ möglich sei. Im Frühjahr hatte das zuständige Ministerium sogar schon einen Tag genannt, an dem alle Jahrgänge auch für Mädchen wieder geöffnet werden sollten, den 23. März. Doch dann mussten die Mädchen an jenem Tag wieder nach Hause gehen, da die Regierung kurzfristig einen Rückzieher gemacht hatte, internationale Geldgeber hin oder her.

Damals hieß es aus verschiedenen Quellen, innerhalb der Führung der Islamisten habe sich ein kleiner Kreis von Hardlinern, die dem Emir Haibatullah Achundsada, nahestehen, überraschend deutlich gegen die Öffnung der Schulen gestellt. Demnach hatte die Mehrheit im Kabinett die Öffnung eigentlich befürwortet und wollte die Probleme mit der internationalen Gemeinschaft soweit es geht beilegen. Doch die Taliban tragen derartige interne Konflikte nicht offen aus. Seit ihrer Gründung während des Bürgerkriegs sehen sie sich als Gegenmodell zu den alten Mudschaheddin, die das Land mit ihrem inneren Zwist in den Abgrund rissen. Noch dazu hat innerhalb der Taliban der Emir stets das letzte Wort, jener Haibatullah Achundsada, der streng abgeschirmt im konservativen Kandahar lebt und praktisch nie nach Kabul kommt.

Immer absurdere Auflagen

Achundsada – über den wenig bekannt ist – soll immer hinter der Schließung der Schulen gestanden haben. Mancher in Kabul hoffte zwar, dass er seinen Standpunkt überdenken könnte, nachdem auch viele konservative Islamgelehrte darauf hinwiesen, dass sich der Koran in keiner Weise gegen Bildung für Frauen aussprechen. Doch für viele Falken zählen andere Argumente, etwa die Sorge, dass die einfachen Kämpfer der Islamisten und die Stammesführer im Süden es nicht tolerieren würden, dass die Taliban nach ihrer Machtübernahme die eigenen Dogmen aufweichen. Diese Fraktion, so scheint es, wird von jedem Aufschrei der internationalen Gemeinschaft und den Drohungen mit neuen Sanktionen eher bestärkt. Dass das Land isoliert wird und die Fortschritte der 20 Jahre währenden Republik den Bach runter gehen, ist für manchen Hardliner durchaus erstrebenswert.

Mehr zum Thema 1/

Vor allem an den kleineren, privaten Universitäten, von denen es im bildungshungrigen Afghanistan viele gab, hatte man allerdings schon die immer weitreichenderen Einschränkungen als bewusste Strangulation empfunden, bevor sich die Taliban-Führung traut, den letzten Schritt der Schließung zu vollziehen. Immer absurdere Auflagen, vor allem was die Trennung der Geschlechter angeht, hatten den Unterricht für Studentinnen zuletzt schon beinahe unmöglich gemacht. Im Grundsatz war der Ausschluss aller Frauen offenbar ohnehin schon im Frühjahr getroffen worden. Die Anordnung vom Dienstagabend verweist auf „Erlass 28“ des Kabinetts. Dessen Umsetzung hatte der frühere Hochschulminister nur stets aufgeschoben und damit den Einfluss der gemäßigten im Kabinett zum Ausdruck gebracht – bis er im Oktober ersetzt wurde.

Dass nun Fakten geschaffen werden, fügt sich in das Bild, das die Taliban in den vergangenen Monaten abgaben. Die Repression wurde immer weiter verschärft, die Arbeit von Journalisten erschwert bis unmöglich gemacht, Körperstrafen und zuletzt sogar Hinrichtungen öffentlich vollzogen.