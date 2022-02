Afghanistan-Evakuierung : Kein Platz auf der Liste

Afghanen stehen am 31. Januar 2022 in Kandahar in einer Schlage vor einem Passamt. Bild: EPA

Seit Monaten sitzt sie schon im Ungewissen. Eine Stadt, irgendwo auf dem Weg von Afghanistan nach Europa, genauer soll es nicht in der Zeitung stehen. Roya hat Angst, dass sie irgendwann auch hier ihr Aufenthaltsrecht verliert. Deshalb nennt sie auch nicht ihren wirklichen Namen. Anfangs war sie bei Bekannten untergekommen, doch auf Dauer wurde das schwierig. Nun lebt Roya, die eigentlich mal Dozentin an einer Fakultät für bildende Kunst in Afghanistan war, mit ihrem Mann und der kleinen Tochter in einer Einzimmerwohnung und wartet, dass etwas vorwärtsgeht.

Einen Weg zurück gibt es für Roya nicht. Seit dem Sommer herrschen in ihrer Heimat die Taliban, und die lehnen alles ab, wofür Roya steht: die bildende Kunst, das Malen von Menschen, vor allem von Frauen. Auf Royas Bildern finden sich viele Frauen. Oft tragen sie traditionelle Gewänder, doch darunter zeichnen sich Körper ab, Haut blitzt heraus, und durch die Schleier schimmern offene Haare. Die Bewegungen und der Ausdruck auf den Gesichtern von Royas Frauen sind frei und selbstbestimmt. Feministisch seien ihre Bilder, sagt Roya, weil sie Frauen auf diese Art zeige.