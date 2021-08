Ein Flüchtling in Kabul : „Draußen sind Schüsse zu hören“

Sie haben mit ihrer Frau und den Kindern Ihre Heimatregion Bamiyan verlassen und sind über einen gefährlichen Landweg ins vermeintlich sichere Kabul gereist. Nun ist aber auch die Hauptstadt in die Hände der Taliban gefallen. Wie ist Ihre Lage?

Ich sitze mit meiner Familie im Hotel und warte. Wir haben Angst und die Lage ist unübersichtlich. Die Taliban sind in der Stadt und wir trauen uns kaum heraus. Draußen sind Schüsse zu hören. Es ist furchtbar. Wir haben unsere Pässe und Tickets für eine Maschine, die uns in einigen Tagen nach Pakistan bringen soll. Freunde aus dem Ausland haben uns geholfen, das zu bezahlen. Das wäre anders nicht möglich gewesen, weil die Preise alle in die Höhe geschossen sind. Es sind ja viele andere auch nach Kabul geflohen. Einige verstecken sich, so wie wir. Andere kampieren in Parks. Das ganze Land will nur noch weg. Aber wir wissen nicht einmal, ob Flugzeuge landen. Manche haben uns gesagt, der Flughafen sei offen, andere sagen, er sei geschlossen.

Sie haben Afghanistan schon einmal verlassen. 1999 ist Ihre Familie nach Iran geflohen. Später kehrten Sie zurück, um einen Neuanfang in Ihrer Heimat zu wagen. Wiederholt sich alles?

Nein, es ist diesmal anders. Die Taliban sind schlimmer als je zuvor. Wir hören Berichte von Plünderungen und wahllosem Morden. Es bricht mir das Herz. Aber ich sehe keine Zukunft mehr hier, nicht unter den Taliban. Ich will, dass meine Kinder eine Zukunft haben, deswegen müssen wir weg.

Ein Sprecher der Taliban sagte, man habe aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und werde diesmal vieles besser machen. Man wolle dem Land endlich wieder Frieden geben.

Ich glaube und traue den Taliban nicht. Sie haben auch gesagt, dass sie die großen Städte nicht gewaltsam einnehmen werden und Zivilisten verschonen würden, und nun sehen wir, was passiert. Denjenigen, die für die internationalen Kräfte gearbeitet haben, zum Beispiel als Übersetzer, hat man versprochen, sie zu verschonen. Sie hätten nichts zu befürchten. Aber ich kenne einen Fall, da haben die Taliban bei einer Straßenkontrolle einen ehemaligen Dolmetscher erkannt und aus dem Auto herausgezogen. Dann haben sie ihn vor ein Scheingericht gezerrt, das ihn direkt zum Tode verurteilt hat. Ich habe Angst, dass mir dasselbe passiert.

Ihnen könnte ein ähnliches Schicksal drohen, obwohl Sie nie für eine internationale Organisation tätig waren?

Genau, ich habe zwar nicht für eine ausländische Regierung gearbeitet, aber dafür als Reiseführer für westliche Touristen. Den Taliban reicht das aus. Hinzu kommt, dass ich dem Volk der (schiitischen) Hazara angehöre; die Taliban sehen uns als Ungläubige an. Das ist Grund genug, uns zu jagen und zu töten. Das war schon vor zwanzig Jahren so.

Dennoch ist es diesmal in ihrer Heimatregion Bamiyan verhältnismäßig friedlich geblieben, als die Taliban am Wochenende einmarschiert sind.

Ja, tatsächlich war es in Bamiyan ruhig, aber niemand weiß, wie lange das anhalten wird. Die Taliban wollen über ganz Afghanistan herrschen und sie wollen, dass es genau so wird wie früher: einen streng religiösen Staat, in dem beispielsweise Frauen keine Rechte mehr haben.

Es gibt Kritik, dass sich die Afghanen zu schnell den Taliban ergeben haben, dass Menschen wie Sie nicht für ihre Freiheit kämpfen, statt zu fliehen. Können Sie das nachvollziehen?

Meine Priorität gilt der Sicherheit meiner Kinder. Ich glaube auch nicht, dass man die Taliban einfach mit Waffen besiegen kann. In Bamiyan haben sich auch viele bewaffnet. Die Hazara kennen die Taliban, deswegen hassen und fürchten sie sie. Aber der Gegner war auch diesmal einfach zu stark. Einige bewaffnete Hazara sind in die Berge geflohen und warten ab, wie sich die Lage entwickeln wird.

Fühlen Sie sich von den westlichen Nationen wie Amerika oder Deutschland verraten?

Ich bin nicht wütend, ich fühle mich auch nicht verraten. Ich habe aber das Gefühl, dass man uns vergessen hat.

Wie geht es für Sie weiter?

Wir hoffen weiterhin, dass das Flugzeug kommt, das uns aus dem Land bringt. Wir hatten gehofft, das Land zu verlassen, bevor uns die Taliban erreichen. Doch diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt.