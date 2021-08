Die Welt nach Afghanistan : Zurück zur Realpolitik

Der Flugzeugträger USS Ronald Reagan 2018 in der Philippinensee Bild: AFP

Das westliche Debakel in Afghanistan wird in der Öffentlichkeit vor allem unter humanitären Gesichtspunkten behandelt. Das liegt natürlich daran, dass die Nachrichten der vergangenen Tage stark von der Luftbrücke nach Kabul und der Rückkehr der Taliban bestimmt wurden.

Die Niederlage, welche die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten am Hindukusch erlitten haben, wirft aber auch wichtige strategische Fragen auf. Markiert der Fall Afghanistans einen weiteren Bedeutungsverlust der amtierenden Weltmacht und Europas in der Weltpolitik? Welche Folgen, die über das Land hinausreichen, hat der Rückzug von einem Schauplatz, der zwei Jahrzehnte lang als vorgelagerte Front für die Verteidigung westlicher Sicherheit und Werte galt?

Wie immer bei solchen Fragen sind die Antworten nicht so eindeutig, wie es manch schnelle (Politiker-)Äußerung nahelegt. Amerika wurde schon oft abgeschrieben, nicht nur nach dem Vietnam-Krieg, der gegenwärtig gerne als Vergleich herangezogen wird.

Noch immer die stärkste Macht

Eines wird sich aber nicht geändert haben, wenn der letzte amerikanische Soldat Afghanistan verlassen hat: Die USA werden auch dann noch die mit Abstand stärkste Militärmacht der Welt sein und über die größte Volkswirtschaft verfügen. Ein Kennzeichen amerikanischer Kriege ist schon lange, dass sie fernab vom eigenen Territorium stattfinden. Eine Niederlage mag daheim zu politischen Verwerfungen führen, hat aber keine materiellen Kriegsschäden zur Folge, die das Land in der Substanz schwächen könnten.

Tatsächlich dürfte der amerikanische Rückzug die militärische Handlungsfähigkeit Amerikas sogar vergrößern. Obwohl der eigentliche Kampfeinsatz in Afghanistan schon 2014 beendet wurde, waren die Amerikaner bis zum Schluss operativ in dem Land gebunden. Sie unterstützen die afghanische Armee unter anderem aus der Luft. Eine Mission mit Kampfauftrag gibt es noch im Irak, aber der soll Ende des Jahres auslaufen.

Genau das war ja das Ziel, das der amerikanische Präsident mit dem Rückzug verfolgt, den schon seine beiden Vorgänger gerne vollzogen hätten. Er will Freiräume für die neue Priorität der amerikanischen Außenpolitik gewinnen: die Auseinandersetzung mit China.

Untypische Kriege

Für die Weltpolitik insgesamt läuft das auf eine Rückkehr zur klassischen, stark realpolitisch geprägten Außenpolitik hinaus. Die Kriege, die der Westen in Afghanistan, im Irak und in Libyen führte, waren historisch gesehen eher untypische Konflikte, weil sie der Terrorismusabwehr, der Nationenbildung oder den Menschenrechten dienen sollten. Das chaotische und demütigende Finale am Hindukusch wird das Ende dieser Epoche nur beschleunigen.

Die NATO hat unter dem Eindruck der russischen Annexion der Krim schon vor Jahren wieder auf Bündnisverteidigung umgestellt. Jetzt kommt das wachsende militärische Engagement des Westens im Indo-Pazifik hinzu. Die Auseinandersetzung mit China wird stark maritim geprägt sein, was das Gegenteil der Stabilisierungseinsätze der vergangenen Jahre ist.

Schwieriger zu beantworten ist die Frage, ob der Siegeszug der Taliban zu einem Wiedererstarken des islamistischen Terrorismus führen wird. Manche in Amerika befürchten, dass die Bilder aus Kabul und das Narrativ von der „geschlagenen Supermacht“ von einheimischen Schläfern als Ermutigung für neue Anschläge aufgefasst werden. Diese Gefahr droht prinzipiell auch in Europa.

Ob die Taliban, eine im Kern nationalistische Bewegung, sich nach der Erfahrung von 2001 noch einmal zum Gastgeber der dschihadistischen Internationalen machen werden, ist dagegen nicht gewiss. Mit dem lokalen Ableger des „Islamischen Staats“ sind sie offen verfeindet.

Die größere Bedrohung könnte in der Region entstehen, etwa für (das nuklear bewaffnete) Pakistan, das selbst mit radikalen Gruppen zu tun hat. Auch China und Russland, die aus dem amerikanischen Abzug geopolitischen Gewinn ziehen wollen, haben Anlass zur Sorge, weil das Wiederaufleben der islamistischen Ideologie in Afghanistan auf ihre muslimischen Minderheiten ausstrahlen könnte.

Eines zumindest scheint aus heutiger Sicht klar zu sein: Amerika und der Westen insgesamt werden sehr zögerlich sein, auf solche Entwicklungen noch einmal mit einer großen Intervention zu reagieren. Schon im Kampf gegen den „Islamischen Staat“ in Syrien und im Irak setzte man in erster Linie auf Luftschläge.

Deshalb ist es auch für Europa nicht die vordringlichste Frage, ob die EU in der Lage wäre, eine Luftbrücke wie die nach Kabul ohne die Amerikaner zu stemmen. In absehbarer Zukunft dürfte es eher um den Einsatz von Spezialkräften gehen.

Dass in Deutschland vor kurzem noch ernsthaft erwogen wurde, das KSK aufzulösen, gehört zu den vielen Fehlannahmen über die Folgen des Abzugs vom Hindukusch. Eine andere lautete, dass Amerika nach Trump wieder selbstlos für unsere Sicherheit sorgen werde. Im Augenblick sucht Biden vor allem Verbündete zur Eindämmung Chinas.