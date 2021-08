Neue Machthaber in Kabul : China geht auf Schmusekurs mit den Taliban

Mullah Abdul Ghani Baradar und Wang Yi am 28. Juli in Tianjin Bild: dpa

China hat am Donnerstag einen großen Schritt auf die neuen Machthaber in Afghanistan zu gemacht. Man habe Berichte zur Kenntnis genommen, wonach das derzeitige Vorgehen der Taliban als „gut, positiv und pragmatisch“ zu bewerten sei, sagte die Sprecherin des chinesischen Außenministerium, Hua Chunying, am Donnerstag in Peking. Es gebe Hinweise darauf, dass die Islamisten „nicht die Geschichte wiederholen werden und dass die Taliban von heute nüchterner und rationaler sind als beim ersten Mal, als sie an der Macht waren“.

Zuvor hatte die Sprecherin des Außenministeriums bereits erklärt, China sei bereit, seine „freundlichen und kooperativen Beziehungen zu Afghanistan“ zu vertiefen. Eine offizielle Anerkennung des Taliban-Regimes war das aber noch nicht, da die Taliban noch keine neue Regierung ausgerufen haben.

„Verharren in in alten Denkmustern“

Die jüngsten Versprechungen der Islamisten, keine Terrorakte von afghanischem Boden zuzulassen und keine Rache üben zu wollen, bezeichnete sie als „positive Botschaften“, die es nun gelte umzusetzen. Trotz zunehmender Hinweise, dass die Taliban frühere Ortskräfte ausländischer Armeen und frühere afghanische Sicherheitskräfte verfolgen, hielt Hua Chunying jenen, die den Verlautbarungen der Taliban misstrauen, vor, in „alten Denkmustern“ zu verharren. Die Sprecherin sagte, das Ausland habe die „öffentliche Meinung in Afghanistan“ falsch eingeschätzt. Damit schien sie sagen zu wollen, dass die Taliban von der Bevölkerung unterstützt würden. Unmittelbar nach der Eroberung von Kabul hatte sie gesagt, „wir respektieren den Wunsch und die Wahl des afghanischen Volkes“.

Schon vor drei Wochen deutete sich an, dass China zu den ersten Ländern gehören könnte, die eine Machtbeteiligung der Taliban anerkennen würden. Außenminister Wang Yi empfing Ende Juli den stellvertretenden Taliban-Führer Mullah Abdul Ghani Baradar mit großer Geste in Tianjin. Seinerzeit hatte Peking allerdings noch gehofft, dass die Taliban nicht die ganze Macht erringen würden.

Kritik in den sozialen Netzwerken

Im Gegensatz zu vielen westlichen Staaten hat China angekündigt, seine Botschaft in Kabul offen zu halten. Das Land bleibt damit seiner realpolitischen Außenpolitik treu, die darauf setzt, unabhängig von Ideologie und Menschenrechtsbilanz mit jedem Machthaber zu kooperieren, sofern es den chinesischen Interessen dient.

In der chinesischen Öffentlichkeit stößt der Schmusekurs mit den Taliban allerdings auf Unverständnis. Berichte von Staatsmedien, die die radikale Ideologie und die Gewalt der Taliban gegen Zivilisten verharmlosten, wurden in den sozialen Netzwerken so scharf kritisiert, dass die Medien sich gezwungen sagen, die Berichte zu löschen. Unter anderem hatte die Volkszeitung geschrieben, die Stärke der Taliban sei auf die Unterstützung der armen Bevölkerung zurückzuführen. Das Unverständnis speist sich auch daher, dass Chinas Behörden im westchinesischen Xinjiang selbst gewöhnliche Glaubenspraktiken wie das Lesen des Korans, das Fasten während des Ramadans oder die Pilgerfahrt nach Mekka als Extremismus einstufen.