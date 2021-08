Flüge aus Kabul : Belgien und Frankreich sehen ihre Mission als erfüllt an

Als erstes Land hat am Mittwochabend Belgien seine Teilnahme an der Luftbrücke aus Kabul abgebrochen. Premierminister Alexander De Croo begründete das am Donnerstagmorgen in erster Linie mit Warnungen vor einem Terroranschlag. „Gestern haben wir im Lauf des Tages auf militärischer Ebene – von den Vereinigten Staaten, aber auch von anderen Staaten – Informationen bekommen, dass es Hinweise auf Selbstmordanschläge inmitten der Menschenmasse vor dem Flughafen gab“, sagte er bei einer Pressekonferenz in Brüssel.

Thomas Gutschker Politischer Korrespondent für die Europäische Union, die Nato und die Benelux-Länder mit Sitz in Brüssel. Folgen Ich folge Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



Dabei soll es sich um die Gruppe „Isis-K“, handeln, einen lokalen Ableger der Terrororganisation „Islamischer Staat“. Bei der Entscheidung habe auch eine Rolle gespielt, dass kaum noch jemand auf den weitgehend abgeriegelten Flughafen gekommen sei und dass die Operation dort in den nächsten Tagen ohnehin heruntergefahren werde, fügte er hinzu. Man werde den Bürgern, die nun noch im Land seien, nun „auf andere Weise“ helfen.

Nur zwölf von 114 Kontaktierten hätten reagiert

Belgien ist damit das erste Land, dass sich von der Rettungsaktion zurückzieht. Nach Angaben der belgischen Regierung wurden seit dem 18. August rund 1400 Menschen ausgeflogen, darunter 500 eigene Staatsangehörige und unmittelbar Schutzberechtigte. Sie wurden zunächst mit militärischen Transportflügen nach Islamabad gebracht und von dort mit zivilen Flugzeugen nach Brüssel. De Croo nannte die Evakuierung einen „Erfolg“. Wie viele Bürger noch in Afghanistan sind, bleibt ungewiss.

Außenministerin Sophie Wilmès sagte, man habe 114 Menschen kontaktiert, 12 hätten darauf reagiert. Einigen sei es nicht gelungen, zum Flughafen durchzudringen, andere hätten gesagt, sie wollten zunächst im Land bleiben. Ein Teil derjenigen, die sich nicht meldeten, habe das Land möglicherweise auf andere Weise verlassen. Allerdings könne auch die Gesamtzahl der Schutzberechtigten noch größer sein, sie sei in den vorigen Tagen stetig gestiegen.

Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg sagte der „Financial Times“, die terroristische Bedrohung des Flughafens Kabul sei nicht theoretisch, sondern eine „echte Gefahr“. Er äußerte Verständnis für die amerikanische Entscheidung, die Luftbrücke nicht in den September hinein zu verlängern. Ohne wenigstens die stillschweigende Zustimmung der Taliban dafür würde die Gefahr von Angriffen steigen. Außerdem werde es immer schwieriger, Menschen zum Flughafen zu bekommen.

Frankreich beendet Flüge am Freitag

Sowohl Belgien als auch die Niederlande, die am Donnerstag ihren Einsatz beenden, hatten am Mittwoch noch Transporte mit Bussen zum Flughafen organisiert, nachdem sie zuvor Sicherheitsgarantien der Islamisten erwirkt hatten. Mehrere Busse wurden an deren Checkpoints durchgewunken. Ein belgischer Bus wurde jedoch angehalten, im Umfeld wurde geschossen. Ein niederländischer Bus stand 22 Stunden an einem Kontrollposten wenige hundert Meter vor dem Eingang des Flughafens, bevor er durchgelassen wurde. Sieben Menschen an Bord, die keinen Pass vorweisen konnten, wurden gewaltsam von Taliban aus dem Bus herausgeholt.