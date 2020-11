Kriegsverbrechen in Afghanistan : Mord als Aufnahmeritual

Einige „brutale Wahrheiten“ hatte der australische Premierminister Scott Morrison schon vor einer Woche angekündigt. Doch das, was am Donnerstag öffentlich wurde, übersteigt wohl die Befürchtungen, die viele mit Blick auf die Untersuchung mutmaßlicher Kriegsverbrechen australischer Sondereinheiten in Afghanistan gehabt hatten. In der teils geschwärzten Version des über knapp fünf Jahre erstellten Untersuchungsberichts ist die Rede von der „rechtswidrigen“ Tötung von insgesamt 39 Afghanen durch oder unter Beteiligung von mindestens 25 australischen Soldaten. Zudem geht es um die Misshandlung von Personen unter Kontrolle der australischen Streitkräfte. Die Opfer waren Zivilisten oder zumindest keine aktiven Kämpfer. „Keine dieser mutmaßlichen Verbrechen ereigneten sich in der Hitze des Kampfes“, heißt es in dem Bericht.

Der Oberbefehlshaber der australischen Streitkräfte, General Angus Campbell, sprach in einer Pressekonferenz von „zutiefst verstörenden Anschuldigungen“ und „schweren Verstößen gegen die militärischen Verhaltensregeln und professionellen Werte“. Campbell hatte im Jahr 2016 den Generalinspekteur der Armee damit beauftragt, die Vorwürfe gegen die australischen Sondereinsatzkräfte in Afghanistan in den Jahren 2005 bis 2016 zu prüfen. Er reagierte damit auf diverse „Gerüchte“ über mutmaßliches Fehlverhalten australischer Sondereinheiten in Australien. Wie er selbst am Donnerstag einräumte, hätte er damals nicht erwartet, dass sich am Ende sogar noch tiefere Abgründe auftun würden.

„Systemisches Versagen“ der Streitkräfte

Im Verlauf der Untersuchung waren 423 Zeugen gehört, 20.000 Dokumente und 25.000 Bilder gesichtet worden. Laut Campbell hat sie ein „systemischen Versagen“ der Streitkräfte offengelegt. So sei das Ignorieren von Regeln unter einigen Soldaten im Verlauf der Zeit offenbar normal geworden. Den Anschuldigungen nach hätten einige Patrouillen das Gesetz in die eigenen Hände genommen, Regeln gebrochen, Lügen erzählt und Häftlinge getötet. „Als die Regeln einmal gebrochen waren, fielen bei manchen alle Hemmungen. Diejenigen, die sich dagegen aussprachen, wurden den Anschuldigungen zufolge entmutigt, eingeschüchtert und diskreditiert“, sagte Campbell.