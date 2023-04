Vielleicht war das Timing kein Zufall. Während in Wien in den vergangenen Tagen mehrere afghanische Oppositionspolitiker zusammengekommen waren, um über ein Bündnis gegen die herrschenden Taliban zu beraten, bestätigte die Regierung in Washington eine ganz andere Nachricht aus Afghanistan: Die Taliban hätten den Planer des Anschlags vom Kabuler Flughafen im Sommer 2021 getötet, sagte der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby. Damals hatte der örtliche Ableger des „Islamischen Staats“ ISKP auf dem Höhepunkt der internationalen Evakuierungsmission 170 Afghanen und 13 Amerikaner getötet. Nun sandten die Taliban ein klares Zeichen, wer in Afghanistan das uneingeschränkte Sagen hat und allein in der Lage ist, die ISKP-Terroristen wirksam zu bekämpfen.

Alexander Haneke Redakteur in der Politik. Folgen Ich folge

Tatsächlich sitzen die Taliban in Afghanistan fest im Sattel. Auf dem Treffen in Wien verwies der Führer der „Nationalen Widerstandsfront“, Ahmad Massoud, zwar auf die Repression der Islamisten und warb für eine engere Zusammenarbeit der Opposition, um eine politische Lösung für Afghanistan zu finden. Doch ist die Hoffnung gering, dass die Taliban-Gegner im Ausland die Herrscher in Kabul ernsthaft gefährden könnten.