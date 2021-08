Flucht aus Afghanistan : Kein Weg nach Westen

Aktualisiert am

Ein afghanisches Mädchen trägt ein Kind auf dem Arm in einem Flüchtlingscamp außerhalb Kabuls, Juni 2019. Bild: Reuters

Mit der Eroberung der meisten Landesteile durch die Taliban, haben etliche Menschen ihre Wohnorte in Afghanistan verlassen. Nicht nur Ortskräfte hoffen auf eine Ausreise in den Westen. Doch jetzt noch ein Visum oder einen Flug zu bekommen, erscheint aussichtslos. Wer kann, versucht es über den Landweg oder sucht Schutz in einem der wenigen Gebiete Afghanistans, die noch nicht von den Islamisten erobert wurden.

Die meisten Flüchtlinge aus Afghanistan leben in Pakistan. Nach Angaben des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen (UNHCR) hat der südliche Nachbar bisher 1,4 Millionen Afghanen aufgenommen. Die Dunkelziffer dürfte weit höher liegen. Zwar ist die Grenze nach Pakistan nach einer kurzen Schließung wieder geöffnet, doch gibt es strenge Kontrollen, um möglichst viele Afghanen von einem Übertritt abzuhalten.