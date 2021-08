Afghanen auf der Flucht : Keiner will sie haben

Migranten aus Afghanistan gibt es in Deutschland seit vielen Jahrzehnten. Eine erste große Welle kam nach der sowjetischen Invasion im Jahr 1979; aktuell bilden sie die zweitgrößte Gruppe der Asylbewerber in Deutschland. Alleine deshalb ist es nicht unwahrscheinlich, dass sich nach der Rückkehr der Taliban weitere Afghanen nach Deutschland aufmachen werden. Es ist eine alte Erfahrung, dass Migranten dahin gehen, wo schon Landsleute sind, weil sie dort leichter Anschluss finden.

Völlig unklar ist allerdings, mit welchen Größenordnungen und welchen Zeiträumen zu rechnen ist. Halbwegs kalkulier- und steuerbar ist nur der Zuzug über die Luftbrücke der Bundeswehr. Die ist aber nur für Ortskräfte und ausgewählte Schutzbedürftige gedacht. Dem allergrößten Teil der afghanischen Bevölkerung steht dieser Ausweg nicht offen. Ihr bleibt nur der lange Landweg, der über Iran und die Türkei führt. Auf dieser Route sind die Leute teilweise jahrelang unterwegs. Es könnte also eine Weile dauern, bis Europa die Auswirkungen des Umsturzes in Kabul an seinen Grenzen zu spüren bekommt.

Noch schwieriger einzuschätzen sind die Zahlen. Die Vereinten Nationen berichten, dass bis Anfang August 390.000 Afghanen ihre Dörfer und Städte wegen Gefechten verlassen hätten, aber in Afghanistan geblieben seien. Die Kämpfe sind nun fürs Erste beendet, und es gibt Meldungen, dass Binnenflüchtlinge aus der Hauptstadt Kabul wieder in ihre Dörfer zurückkehren wollten.

Pakistan baut einen Grenzzaun

Eine Schätzung über Afghanen, die ihr Land verlassen, gibt es von der Internationalen Organisation für Migration. Es waren Anfang August etwa 30.000 in der Woche. Beide Zahlen sind keine verlässlichen Indikatoren für die künftige Entwicklung. Sie zeigen aber, dass die jüngste Entwicklung Wirkung auf das Fluchtgeschehen hat. Man sollte die Lage also im Auge behalten.

Die Bundeskanzlerin und die meisten deutschen Politiker, die sich zu der Frage öffentlich geäußert haben, wollen, dass Flüchtlinge in der Region bleiben. 2015 solle sich nicht wiederholen, lautet das Schlagwort. Einen Kontrollverlust über die Grenzen und über die Einwanderung möchte in Berlin vermutlich niemand noch einmal erleben, allen aktuellen humanitären Beteuerungen zum Trotz. Das ist im Grundsatz richtig. Die politischen und materiellen Kosten der Flüchtlingskrise waren hoch.

Dass schutzsuchende Afghanen im Zweifelsfall in den Nachbarländern bleiben sollen, ist allerdings leichter gesagt als getan. Vor allem in Pakistan und Iran gibt es schon viele afghanische Flüchtlinge. In Pakistan, wo sie teilweise seit Generationen leben, hat die Regierung schon erklärt, dass die Aufnahmefähigkeit des Landes erschöpft sei. Sie baut einen Grenzzaun. Iran errichtet Lager in den Grenzprovinzen, will die Afghanen aber in ihre Heimat zurückschicken, sobald sich die Lage dort entspannt habe.

Keine natürlichen Verbündeten

Man kann also nicht davon ausgehen, dass diese beide Regierungen den deutschen Wünschen von sich aus nachkommen. Berlin und die EU müssten in Verhandlungen mit zwei Ländern treten, die nicht zu den natürlichen Verbündeten des Westens gehören.

Mit Iran gibt es seit langem Streit wegen des Atomprogramms; Pakistan wird trotz seiner Schlüsselstellung in Afghanistan von der europäischen Diplomatie meist übersehen. Viel Geld wäre vermutlich noch der geringste Preis, den wir für ein Entgegenkommen entrichten müssten.

Nicht viel anders sieht es weiter westlich aus. Auch die Türkei will nicht noch mehr Flüchtlinge aufnehmen, deshalb baut Erdogan eine Mauer an der Grenze zu Iran. Der türkische Präsident hat viel Erfahrung damit, wie man Europa mit der Migrationsfrage zu Zugeständnissen bewegt. Für die Beherbergung syrischer Flüchtlingen erhält er bereits Milliarden aus Brüssel. Er dürfte sich eine Ausdehnung der Zusammenarbeit auf Afghanen teuer bezahlen lassen, womöglich auch mit politischen Vorteilen. Eine Beschleunigung der EU-Beitrittsverhandlungen steht seit langem auf der Wunschliste Ankaras.

Betrachtet man die politische Lage in der EU, dann kann man nur hoffen, dass es im Fall der Fälle gelingt, mit diesen drei Ländern handelseinig zu werden. Die Mitgliedstaaten sind in der Migrationsfrage nämlich genauso zerstritten wie vor sechs Jahren. Eine Verteilung von Flüchtlingen, die den überforderten Deutschen immer als letzter Ausweg einfällt, dürfte dann wieder nicht gelingen. Und dass Griechenland und die Länder an der Balkanroute die Grenzen weiter geschlossen halten, wenn der Andrang zu groß werden sollte, ist nicht gewiss.

Die Kooperation mit Herkunfts- und Transitländern galt einmal als Königsweg der deutschen und europäischen Flüchtlingspolitik. Der Zusammenbruch Afghanistans zeigt, dass man sich darauf nicht verlassen kann. In einer Welt, die von Wanderungsbewegungen und Konflikten geprägt ist, haben Berlin und Brüssel nicht mehr viele Optionen. Am Ende könnte nur bleiben, die Zugangsmöglichkeiten nach Europa weiter zu beschränken.