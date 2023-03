Nachdem Hunter Biden sich in der Affäre um seinen Laptop lange bedeckt gehalten hat, geht der Sohn des amerikanischen Präsidenten Joe Biden nun zunehmend aggressiver gegen zentrale Figuren in der Sache vor. Am Freitag reichten seine Anwälte beim Bezirksgericht in Delaware Gegenklage gegen John Paul Mac Isaac ein, den Besitzer des Computerladens in Delaware, bei dem Hunter Biden den Laptop 2019 abgegeben hatte. Dieser habe mit dem Kopieren und der Verbreitung der persönlichen Informationen Bidens dessen Privatsphäre verletzt.

Hunter Biden habe die „mehr als berechtigte Erwartung“ gehabt, dass seine Daten nicht abgerufen, kopiert oder ins Internet gestellt würden, „damit andere sie gegen ihn oder seine Familie verwenden können oder die Öffentlichkeit sie einsehen kann“. Mac Issac habe beabsichtigt oder wissen müssen, dass die Personen, denen er die Informationen bereitstellte, sie gegen Joe Biden und zur Unterstützung des damaligen Präsidenten Donald Trump verwenden.

Trump stellt Video von Biden ins Netz

Mac Isaac hatte in seiner vorangegangenen Verleumdungsklage behauptet, Hunter Biden habe den Ladenbesitzer über Jahre diffamiert, indem er behauptet hatte, der Laptop gehöre nicht ihm oder seine Daten seien gehackt worden. Die Anwälte Mac Isaacs beharren darauf, dass dieser nach 90 Tagen rechtmäßiger Eigentümer des Laptops wurde, nachdem das Gerät nicht abgeholt worden sei.

Mac Isaac hatte auf dem Laptop unter anderem Informationen zu den Geschäften Hunter Bidens in der Ukraine gefunden, die er an den Anwalt des Trump-Vertrauten Rudy Giuliani weitergab. Über diesen wurden die Informationen schließlich an die „New York Post“ durchgestochen und kurz vor der Präsidentenwahl 2020 öffentlich.

Die Boulevardzeitung behauptete unter Berufung auf eine E-Mail zu einem angeblichen Treffen Joe Bidens mit einem Vorstandsmitglied des ukrainischen Gasunternehmens Burisma, dem auch Hunter Biden vorstand, der Vizepräsident habe seine Zuständigkeit für die Ukraine zugunsten seines Sohnes ausgenutzt. Joe Biden wies damals zurück, dass ein solches Treffen stattgefunden habe.

Auf dem Laptop waren außerdem persönliche Fotos von Hunter Biden, die ihn mutmaßlich beim Drogenkonsum oder unbekleidet zeigen, und die inzwischen im Internet kursieren. In der vorvergangenen Woche hatte Trump ein Video des nackten Hunter Biden in seinem Netzwerk „Truth Social“ geteilt und dazu geschrieben, der „Laptop aus der Hölle“ decke „massive Verbrechen von Joe und Hunter“ auf. Dann beklagte er eine „Hexenjagd“ seiner Person im Gegensatz zu Ermittlungen in dieser Sache.

Die Republikaner haben Untersuchungen gegen den Präsidenten und seine Familie mit der neu gewonnenen Mehrheit im Repräsentantenhaus jedoch zu ihrer obersten Priorität erklärt. Ein Untersuchungsausschuss soll feststellen, ob Biden die „nationale Sicherheit auf Kosten der amerikanischen Bevölkerung gefährdet hat“. Hunter Bidens Anwälte hatten das Justizministerium kurz vor der ersten Ausschusssitzung dazu aufgefordert, gegen diejenigen vorzugehen, die auf seine privaten Daten zugegriffen und sie verbreitet hätten.