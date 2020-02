AfD-Beobachter bei der Wahl : Alles gut in Aserbaidschan

Wo sich postsowjetische Autokraten einen demokratischen Anstrich geben wollen, trifft man sie: westliche „Beobachter“, die das Treiben an den Urnen beurteilen und loben. Qualifizierte Beobachter etwa der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) sind zwar zahlreich und demokratischen Maßstäben verpflichtet. Sie kommen deshalb zu Urteilen wie: „Ein restriktives legislatives und politisches Umfeld verhinderte echten Wettbewerb.“ Doch Gäste, die als „internationale Beobachter“ vorgestellt werden, ermöglichen Autokraten wie dem Aserbaidschaner Ilham Alijew, die Kritiker in den kontrollierten Medien zu ersetzen.

Dazu dienen unter anderen Vertreter der Alternative für Deutschland (AfD), die schon Wahlen in Russland sowie in von Moskau besetzten Teilen der Ukraine gelobt haben, die demokratischen, teils auch völkerrechtlichen Grundsätzen Hohn sprachen. Jetzt waren die bayerischen AfD-Landtagsabgeordneten Uli Henkel und Ulrich Singer in Aserbaidschan. Dort ließ Alijew am Sonntag eine Parlamentswahl abhalten, die er vom Herbst vorziehen ließ, um seinen Reformkurs zu veredeln. Sein Rohstoffland leidet am Ölpreisverfall, viele junge Leute sind arbeitslos. Alijew hat Altkader ersetzt und Technokraten in die Regierung geholt, die Alltagskorruption ist zurückgegangen, die Herrschaft der Clans bleibt.

„Alles ist sehr gastfreundlich hier“

Menschenrechte und Pressefreiheit darben, Oppositionelle und Blogger leben gefährlich. Doch die AfD-Abgeordneten waren in örtlichen sowie russischen Medien voll des Lobes: „Ich bin sehr angenehm überrascht davon, wie offen alles organisiert ist“, sagte Henkel. „Es gibt sehr viele Beobachter. Das zeigt, dass die Regierung Transparenz demonstrieren will, sie hat nichts zu verbergen.“ Alles sei „sehr gastfreundlich hier“, sagte Singer. „Was wir gesehen haben, war alles würdig, alles gut, sogar mancherorts sehr festlich.“ Auch russische Parlamentarier lobten die Wahlen.

Nach vorläufigen Ergebnissen verteidigt die Regierungspartei „Neues Aserbaidschan“ die Mehrheit der Sitze im Ein-Kammer-Parlament, etwa 70 von 125. Die OSZE kam indes zu dem eingangs zitierten Urteil: Es habe „bedeutende Verfahrensverletzungen“ und „Druck“ auf Wähler und Kandidaten gegeben. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte habe Baku 23 Mal wegen Wahlrechtsverletzungen verurteilt, doch sei keine Entscheidung umgesetzt worden. So konnte der Oppositionelle Ilgar Mammadow, den Alijew vier Jahre in Haft gehalten hatte, nicht kandidieren. Beobachter der Parlamentarischen Versammlung des Europarats rügten Mehrfachabstimmungen und das „Stopfen“ von Urnen.