Militärischer Konflikt : Äthiopien wirft Regionalregierung Greueltaten vor

In dem militärischen Konflikt in Tigray reklamiert Äthiopiens Regierung Erfolge für sich – und beschuldigt die verfeindete Führung der Region, Greueltaten zu begehen. Die Furcht vor einer humanitären Katastrophe wächst.

Amharische Milizionäre, die die äthiopische Armee unterstützen, sind auf einem Lastwagen am 9. November in Richtung der Region Tigray unterwegs. Bild: Reuters

In dem bewaffneten Konflikt in der Region Tigray hat die äthiopische Regierung am Donnerstag nach eigenen Angaben militärische Erfolge errungen. Die Armee habe Teile des nördlichen Bundesstaates unter ihre Kontrolle gebracht, schrieb Ministerpräsident Abiy Ahmed am Donnerstag auf Twitter: „Die westliche Region von Tigray ist befreit worden.“ Die Armee leiste nun humanitäre Hilfe und versorge die Bevölkerung mit Nahrungsmitteln.

Christian Meier Redakteur in der Politik. F.A.Z.

Den Kämpfern der in der Region regierenden „Volksbefreiungsfront von Tigray“ (TPLF) warf Abiy vor, sie hätten während der seit rund einer Woche andauernden Konfrontation Greueltaten an Regierungstruppen begangen. Soldaten seien nach der Eroberung der Stadt Shiraro gefesselt und erdrosselt gefunden worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig bestätigen, da die Region abgeschottet ist.

Der seit Monaten schwelende Konflikt zwischen Abiy und der TPLF war am Mittwoch vergangener Woche eskaliert, seither gibt es heftige Kämpfe mit vermutlich Hunderten Toten in der gebirgigen Region, die an den Grenzen mit Eritrea und Sudan liegt. Der Ministerpräsident und die bis 2018 die Regierung des Landes dominierende TPLF verweigern einander die Anerkennung. Abiy spricht von einer „Junta“ in Tigray, die Äthiopiens Einheit in Frage stelle. Eine Einstellung der Militäroperation lehnte er am Mittwoch abermals ab, solange Recht und Ordnung in der Region nicht wiederhergestellt seien. Die TPLF wirft der Zentralregierung vor, eine „Invasion“ zu vollziehen. In Äthiopien verfügen die ethnisch basierten Regionen über eine starke, in der Verfassung verankerte Autonomie.

Mehr als 10.000 Flüchtlinge

Mittlerweile wächst international die Besorgnis, dass der Konflikt zu einer humanitären Katastrophe führt. Seit dem Beginn der Kämpfe sind Angaben der Vereinten Nationen zufolge schon mehr als 10.000 Menschen aus Tigray nach Sudan und in angrenzende Regionen geflohen; es könnten noch deutlich mehr werden. In Tigray tätige Hilfsorganisationen können aufgrund des Konflikts ihre Vorräte an Hilfsgütern nicht mehr auffüllen.

Schon vor dem Beginn der Kämpfe waren dort 600.000 Menschen akut auf Nahrungsmittelhilfe angewiesen. Die Vertreterin des UN-Flüchtlingshilfswerks teilte mit, man verhandle mit den Konfliktparteien über die Öffnung von Versorgungskorridoren.

Die Spannungen erstrecken sich inzwischen auch auf den Rest des Landes. Staatsnahe Medien berichteten, in mehreren Regionen Äthiopiens hätten Tausende gegen die TPLF demonstriert. In der Hauptstadt Addis Abeba und anderen Orten wurden laut Angaben der Regierung etwa 150 Personen festgenommen, die demnach im Auftrag der TPLF Terrorangriffe planen sollten.