Offensive in Äthiopien : Kampfdrohnen bringen die Wende im Tigray-Krieg

Kriegsschäden in der Region Amhara. Das Bild entstand am 16. Dezember. Bild: Getty

Im Krieg in Äthiopien sah es noch vor wenigen Wochen so aus, als stünden die Truppen der nördlichen Region Tigray kurz davor, auf die Hauptstadt Addis Abeba zu marschieren. Seither hat sich das Kriegsglück ein weiteres Mal gewendet. Der äthiopischen Armee ist es gelungen, wieder in die Offensive zu kommen. Die strategisch wichtigen Orte Dessie und Kombolcha wurden zu­rückerobert, ebenso die historisch be­deutsame Stadt Lalibela. Die „Verteidigungskräfte von Tigray“ (TDF) zogen sich nach Norden zurück. Dass Ministerpräsident Abiy Ahmed sich Ende November an die Front begab, mag zur Stärkung der Moral seiner Truppen beigetragen ha­­ben. Noch mehr aber scheint Wirkung zu zeigen, dass die Streitkräfte verstärkt Kampfdrohnen einsetzen.

Berichte sowie Satellitenaufnahmen deuten darauf hin, dass Luftangriffe eine große Rolle dabei spielten, die TDF zu­rückzudrängen. Es seien bis zu zwanzig Drohnen im Einsatz, sagte ein in Äthiopien lebender ausländischer Militär der Nachrichtenagentur Reuters. Unklar ist, wie viele davon der Aufklärung dienen und wie viele bewaffnet sind, ebenso wie die genaue Herkunft der Drohnen. Aber es gibt Hinweise.