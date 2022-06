Region Oromia : Hunderte Tote bei Massaker im Westen Äthiopiens

„Null Toleranz“ gebe es gegenüber grauenvollen Taten, die das Leben unschuldiger Zivilisten fordern, schrieb Äthiopiens Ministerpräsident Abiy Ahmed am Montagmorgen auf Twitter. Zu diesem Zeitpunkt war immer noch unklar, wie viele Menschen am Wochenende bei einer Attacke in der Region Oromia getötet worden waren. In manchen Berichten ist von mehr als 100, in anderen von mehr als 200 oder sogar mehr als 300 Opfern die Rede. Vor allem Frauen, Kinder und ältere Menschen seien erschossen worden. Lokale Journalisten vermeldeten Massenbeerdigungen.

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Äthiopien wird seit mehreren Jahren von tödlichen Unruhen und schwerer Gewalt erschüttert. Der Massenmord, der sich am Samstag in der Gegend um die Stadt Gimbi im Westen des Landes ereignete, markiert einen vorläufigen Tiefpunkt. Ein Überlebender namens Abdul-Seid Tahir sagte der Nachrichtenagentur Associated Press: „Ich fürchte, dies ist der tödlichste Angriff auf Zivilisten, den wir in unserem Leben gesehen haben.“ Er selbst habe 230 Leichen gezählt, und es würden immer noch mehr. Ein anderer Augenzeuge sagte der Deutschen Presse-Agentur, viele Menschen würden sich aus Furcht vor Folgeangriffen in den umliegenden Wäldern verstecken.

Die Opfer gehören den Berichten zufolge der Volksgruppe der Amhara an. Augenzeugen beschuldigten eine Rebellengruppe, für den Massenmord verantwortlich zu sein, die „Oromo-Befreiungsarmee“ (OLA). Sie tritt gewaltsam für mehr Autonomie der Oromo-Volksgruppe ein. Ein Sprecher der OLA wies die Vorwürfe zurück. Vielmehr hätten die Armee und mit ihr verbündete Milizen das Massaker verübt, als sie sich unter dem Druck der OLA aus Gimbi zurückzogen, teilte Odaa Tarbii gegenüber der AP mit. Sie hätten die lokale Bevölkerung „als Vergeltung für deren angebliche Unterstützung der OLA“ angegriffen. Im Frühjahr hatte die Regierung eine Offensive gegen die OLA und andere aufständische Milizen begonnen; jüngst hat die Intensität der Kämpfe zugenommen.

Mehr zum Thema 1/

Das Ausmaß der Gewalt in Äthiopien hat sich noch einmal verstärkt, seit Ende 2020 der Krieg zwischen der äthiopischen Zentralregierung und der Führung der nördlichen Region Tigray ausgebrochen ist. Immer wieder gibt es Berichte über Massaker und Menschenrechtsverletzungen. Erst am Samstag veröffentlichte die vom Staat eingesetzte „Äthiopische Menschenrechtskommission“ (EHCR) eine Mitteilung über einen Vorfall vom Dezember 2021: Sicherheitskräfte der Regierung hätten mindestens 30 Personen erschossen. Auf einem seit Freitag verbreiteten Video ist zu sehen, wie Bewaffnete in Militärkleidung eine Gruppe von Männern von Lastwagen holen und sie erschießen. Den Opfern wurde laut der EHCR vorgeworfen, sie hätten der OLA angehört.

Die OLA hatte sich im Sommer 2021 mit der „Volksbefreiungsfront von Tigray“ (TPLF) verbündet – dem Gegner der Zentralregierung in der Auseinandersetzung mit der Region Tigray. Auch der OLA und den TPLF-Kräften wird von Beobachtern wie der EHCR zur Last gelegt, zahlreiche Zivilisten getötet zu haben. Seit dem Beginn des Tigray-Krieges im November 2020 sind im Norden Äthiopiens vermutlich Zehntausende Menschen getötet und Millionen vertrieben worden. Mehr als neun Millionen Menschen benötigen laut Angaben der Vereinten Nationen humanitäre Hilfe.

Ministerpräsident Abiy plant Dialog mit Rebellen

Erst seit Mai gelangen wieder in nennenswertem Umfang Hilfsgüter nach Tigray, das von der Zentralregierung im vergangenen Sommer abgeriegelt worden war. Nachdem es immer mehr Berichte über die katastrophalen Zustände in der Region gab, hat Abiy die Blockade gelockert. Zudem verkündete Ministerpräsident im März eine humanitäre Waffenruhe, der die TPLF zustimmte. Am Dienstag vergangener Woche gab Abiy nun im Parlament bekannt, er habe ein Komitee beauftragt, Gespräche mit der TPLF zu führen. Bis dato hatten beide Seiten einen politischen Dialog abgelehnt. Der Druck von internationaler Seite und auch von regionalen Mächten wie den mit Abiy verbündeten Vereinigten Arabischen Emiraten auf die Konfliktparteien hatte zuletzt jedoch zugenommen.

Die TPLF begrüßte Abiys Initiative. Medienberichten zufolge könnten die Gespräche Ende Juni oder Anfang Juli in Kenia oder Tansania beginnen. Kritische Töne waren indessen aus Eritrea zu vernehmen, dem bislang wichtigsten Verbündeten Abiys. Zu glauben durch Verhandlungen mit der TPLF könne man Frieden erreichen, wäre Abiys „nächster Riesenfehler“, verkündete die von der eritreischen Regierung kontrollierte Website Tesfa News. Eritrea und die TPLF sind seit Jahren verfeindet.