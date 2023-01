Leopard-Panzer für die Ukraine : Deutschlands Nachbarn empfinden Ärger und Verständnis

Aktualisiert am

Der Durchbruch bei den Panzern für die Ukraine sorgte in vielen europäischen Ländern für Erleichterung. Die Meinungen über Deutschlands Rolle gehen aber weit auseinander.

Ein französischer Leclerc-Panzer bei einer Übung in Rumänien Bild: dpa

Der Durchbruch bei den Panzerlieferungen an die Ukraine sorgte in vielen europäischen Ländern für Erleichterung. Ob es sich aber um deutsches Verhandlungsgeschick oder nur ein spätes Einlenken handelte, darüber gehen die Meinungen auseinander.

Jochen Buchsteiner Politischer Korrespondent in London. Folgen Ich folge

Gerhard Gnauck Politischer Korrespondent für Polen, die Ukraine, Estland, Lettland und Litauen mit Sitz in Warschau. Folgen Ich folge

Hans-Christian Rößler Politischer Korrespondent für die Iberische Halbinsel und den Maghreb mit Sitz in Madrid. Folgen Ich folge Michaela Wiegel Politische Korrespondentin mit Sitz in Paris. Folgen Ich folge



In Frankreich bemängelt man vor allem, dass Deutschland und Frankreich nicht gemeinsam geführt hätten. „Das Vorgehen zeigt die Schwäche des deutsch-französischen Motors“, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Jean-Louis Thiériot, der F.A.S. Der Republikaner spricht von einer „verpassten Gelegenheit“ beim deutsch-französischen Ministerrat am vergangenen Sonntag in Paris.