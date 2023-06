Aktualisiert am

Dunkelblauer Zweireiher und Hosenanzug: Silvio Berlusconi mit Angela Merkel 2011 in Cannes. Bild: via Bloomberg

Mit der Beziehung von Deutschen und Italienern hat es eine besondere Bewandtnis. Die Deutschen kennen spätestens seit Goethe die „Italiensehnsucht“ als Begriff und als Befindlichkeit. Bei Italienern gibt es mit Blick auf Deutschland nichts Vergleichbares. Eher im Gegenteil. Das weiß man von dem alten, aber ewig aktuellen Diktum: Die Deutschen lieben die Italiener, respektieren sie aber nicht, die Italiener respektieren die Deutschen, lieben sie aber nicht.

Matthias Rüb Politischer Korrespondent für Italien, den Vatikan, Albanien und Malta mit Sitz in Rom. Folgen Ich folge

Von Angela Merkel weiß man, dass sie Italien liebt, sie macht dort regelmäßig Urlaub, auf Ischia und in Südtirol. Ob sie auch „die Italiener“ liebt, weiß man nicht. Den jüngst verstorbenen ehemaligen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi hat sie nicht geliebt. Merkel spielte eine maßgebliche Rolle beim endgültigen Sturz Berlusconis im November 2011: Weil sie zu der Überzeugung gelangt war, Berlusconi könne sein Land und die gesamte Eurozone nicht vor einem katastrophalen Absturz in eine Rezession und Währungskrise bewahren, rief sie den damaligen Staatspräsidenten Giorgio Napolitano an und drängte ihn zur Absetzung Berlusconis.