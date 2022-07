„Nationaler Dialog“ : Wird Ägypten jetzt freier und liberaler?

Seien wir mal ehrlich“, sagt Anwar el-Sadat, „wir haben nicht viele Mittel, die Prozesse hier zu beeinflussen.“ Der ägyptische Politiker sitzt in seinem Büro im Kairoer Stadtteil Heliopolis und sucht nach Formulierungen, die gegenwärtige Gefühlslage der Oppositionsparteien im Land zu beschreiben. Es fallen Sätze wie: „Wir begrüßen das, aber wir bleiben vorsichtig.“ Oder: „Wir müssen abwarten und sehen, was passiert.“ Am Ende ist el-Sadat bei dem Eingeständnis angelangt, alle in der Opposition seien „verzweifelt“ und heißen jede Öffnung willkommen, und sei sie noch so klein. „Es ist nicht, was wir zu sehen gehofft haben, aber alles, was kommt, ist ein Erfolg.“

Christian Meier Politischer Korrespondent für den Nahen Osten und Nordostafrika. Folgen Ich folge

Seit der Machtübernahme im Jahr 2013 regiert das Militär Ägypten mit harter Hand. Die Spielräume für politische Betätigung jenseits der regimetreuen Parteien und Organisationen wurden immer enger, die Menschenrechtslage immer düsterer. Nun hat Präsident Abd al-Fattah al-Sisi vor mehreren Wochen überraschend einen „nationalen Dialog“ verkündet, und eine Reihe politischer Häftlinge kam frei. Seither stehen el-Sadat und andere aus dem oppositionellen Lager vor der Frage: Ist die Tür einen Spalt weit offen, oder scheint es nur so?