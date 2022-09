Unruhe in der Bevölkerung : Wie lange bleibt Ägypten noch stabil?

In Europa gilt das Mantra, dass Ägypten ein stabiler und für die Zusammenarbeit unerlässlicher Partner sei. Doch vieles in dem Land ist mehr Schein als Wirklichkeit.

China hat mit seinen Krediten Länder wie Sri Lanka und Sambia in Abhängigkeit und Bedrängnis gebracht. Ägypten könnte als erstes arabisches Land folgen. Anfang August haben sich arabischen Medien zufolge Vertreter Ägyptens und Chinas in Genf getroffen, um für einen Kredit von acht Milliarden Dollar, den Kairo nicht zurückzahlen kann, eine Lösung zu finden. Dabei sollen sie die Umwandlung der chinesischen Forderungen in strategische Beteiligungen an ägyptischen See- und Flughäfen besprochen haben sowie das Abtreten weiterer Vermögenswerte für zusätzliche zehn Milliarden Dollar.

Als wahrscheinlich gilt in Ägypten, dass die Regierung auch an Saudi-Arabien Vermögenswerte überträgt, um Schulden zu begleichen. Als Kronprinz Muhammad Bin Salman Ende Juni Kairo besuchte, wurde der Einstieg saudischer Unternehmen in strategische Schlüsselbranchen im Wert von 7,7 Milliarden Dollar bekanntgegeben.